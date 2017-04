Aún no llega el equipo de cobro de la Ruta Troncal

TIJUANA, Baja California(GH)

El equipo de cobro electrónico para el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) podría llegar este mes, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Ricardo Lomelín Clapera



"No ha llegado, ese es un tema que traemos junto con la Secretaría de Gobierno, no ha llegado y hemos platicado con las personas del SITT para que una vez que llegue se haga regular ya el cobro del mismo", manifestó.



El lunes el secretario general del SITT, Arturo Aguirre González, declaró que están trabajando con números rojos porque falta el sistema de cobro y hay quienes utilizan el servicio sin pagar.



El funcionario municipal sostuvo que las obras del proyecto no se han detenido y que están casi por concluirse.