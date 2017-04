Municipio sin recibir estaciones del SITT para hacerse cargo

TIJUANA, Baja California(GH)

La administración municipal no ha recibido de forma oficial las estaciones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) para poder hacerse cargo de ellas.



Lo anterior fue declarado por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ante los hechos señalados por la Ruta Troncal, quienes aseguran que están en “números rojos”.



Agregó que tratará de convencer a los transportistas y a la empresa del SITT, a llegar a una sana negociación para que ambas partes salgan beneficiadas.



“Tijuana merece un mejor transporte, si ellos no se afinan no faltará quien quiera entrarle al negocio, porque es un buen negocio, bien administrado”, manifestó.



Aseguró que cuando sean entregadas tendrán que cambiar los vidrios de las estaciones por material acrílico especial.



Respecto al vandalismo que han sufrido por parte de transportistas, indicó que los afectados tienen que canalizar sus quejas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua, informó que debido a que muchas de las estaciones están instaladas en zonas con poca afluencia de personas, no han recibido reportes de hechos en flagrancia.



Sin embargo han detectado en los recorridos que realizan algún “cristalazo” o daños menores a la infraestructura.



“Tenemos un número limitado de policías comerciales que principalmente están en la terminal del bulevar Insurgentes y tenemos recorridos preventivos por las demás estaciones”, expresó.



Aseguró que en cuanto sean entregadas, buscarán a través de los recursos que recibirán del SITT poder contratar a más elementos policiacos, los cuales se encargarían de la seguridad del lugar, sin descuidar la vigilancia en las colonias.