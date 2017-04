Zona Centro vive un renacimiento

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana nació en el Centro, y ahora el Centro se reinventa, escribe el nuevo capítulo de su historia, y la historia de la ciudad. La convergencia de culturas, característica que ha forjado a esta frontera, ahí se enaltece.



Turistas locales y extranjeros son atraídos por sus pasajes, cafés, restaurantes y espacios culturales.



A partir de este renacimiento ha surgido en Redes Sociales el movimiento conocido como #ElCentroEsLaOnda.



"Hay un grupo de inversionistas que están tomando la iniciativa de reavivar varios de los edificios de la Zona Centro", manifestó Gustavo Chacón Aubanel.



El vicepresidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (Cepibc) refirió que es algo similar a lo que ocurrió hace años en el Centro de San Diego.



"El Centro de San Diego eran bodegas, fábricas, no era una zona muy atractiva, y con el tiempo y los proyectos ya tenemos la zona muy activa", indicó.



El nuevo concepto del Centro ha aumentado el interés del turismo local, dijo, el cual se ha diversificado, ya no solo son bares.



El arte

La cultura florece en los pasajes de la avenida Revolución, el talento local, en sus diferentes manifestaciones, encontraron un lugar para ser admiradas.



"El Centro de la ciudad recupera su identidad propia a través de la cultura, los tijuanenses están creando algo de ellos y para ellos", comentó el gestor y promotor cultural del Pasaje Rodríguez, Luis Montijo.



"Empiezan a renovarse lugares viejos con una imagen moderna e interesante, y los lugares viejos que no se han renovado se dedican a ser anfitrión pero de la gente local", añadió.



El edificio es patrimonio histórico del Estado, fue construido en 1945 por Eugenio Rodríguez Ávila; inició como un pasaje de venta de recuerdos, y se reactivó a principios del 2010.



"Este pasaje puso un buen ejemplo, ha crecido, ha pasado por varias etapas y otros se han unido a la causa, principalmente aquí nuestros vecinos cruzando la calle, está el Pasaje Revolución, está el Pasaje Gómez, y siguen estas tendencias similares", compartió.



El pasaje se ubica entre las calles Revolución y Constitución, y Tercera y Cuarta, y puede congregar hasta 300 personas cuando hay eventos en fin de semana.



Las propuestas de cada uno de los 37 locales, afirmó, hacen del pasaje lo que es.



El séptimo arte, artes escénicas, música y gastronomía son algunos de los elementos que coinciden en Cine Tonalá, es otra opción cultural, y de las más nuevas en la zona.



Gastronomía

Colectivo 9, uno de los forjadores de este movimiento, deleita a sus visitantes con gastronomía bajacaliforniana, caracterizada por la mezcla de sabores locales y foráneos.



"Nosotros hemos sido parte del movimiento cultural que tiene Tijuana con el Centro, principalmente con la avenida Revolución", platicó Charbel Lunes, chef del restaurante Beirut de Colectivo 9.



A la semana al menos mil 200 personas acuden a Colectivo 9, residentes de ambos lados de la frontera.



"Empezó con la idea de un compañero que se llama Manuel Aguilar, él quería tener un concepto donde pudiéramos compartir nueve experiencias gastronómicas diferentes", agregó.



Una cafetería, un bar con más de 60 cervezas, y restaurantes que sirven mariscos, empanadas argentinas, platillos con productos lácteos, hamburguesas, pizza, carnes rojas, y árabes, se pueden encontrar en Colectivo 9, que está por cumplir dos años y medio.



"Lo que hace Tijuana son las diferentes culturas que llegan a esta ciudad, tenemos comida japonesa con técnicas ahumadas, hamburguesas que es algo muy norteamericano, quesos italianos pero hechos con manos tijuanenses, la comida árabe con esencia mexicana", especificó.



El Centro cumple las expectativas de todos, en él también se encuentran cafés como Praga y Bresca, y cervecerías como Mamut y Norte, entre muchos sitios más.