Inician 2 días de sequía en la región

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la suspensión por 48 horas del servicio de agua, residentes de Tijuana se prepararon con la compra de tambos para almacenar el vital líquido para usarlo durante este miércoles y jueves.



“Algunos vecinos están guardando agua, inclusive compraron tambos y cubetas para llenarlas para poder bañarse”, dijo Yeraldine Reyes, ama de casa.



La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) informó que debido a los trabajos de reparación en la tubería de la presa El Carrizo a partir de los primeros minutos de hoy hay suspensión del servicio en Tijuana, Playas de Rosarito y en algunas colonias de Ensenada.



Detalló que el servicio será restablecido en las zonas bajas la tarde-noche de mañana jueves, mientras que en las zonas altas estaría llegando las primeras horas del viernes 6 de abril.



La residente de la colonia Francisco Villa señaló que ella se enteró de la noticia a través de Facebook, por lo que desde el sábado de la semana pasada llenó sus dos tambos para que puedan bañarse las tres personas que habitan su hogar.



Mientras que el señor Arturo, quien tiene una lavamática en la colonia 10 de Mayo, dijo que durante ambos días cerrará su negocio por la falta de agua.



Inclusive, dijo que durante los pasados días no vio un aumento en la afluencia de personas que acuden a lavar su ropa.



Por su parte, el repartidor de agua purificada, de nombre Vicente, indicó que como la autoridad avisó con anticipación, la gente pudo llenar tambos con tiempo sin la necesidad de comprar garrafones de agua de un día para otro.



Consideró que tal vez puedan ver mayor demanda el jueves por la tarde, sobre todo para aquellos “despistados” que no guardaron lo suficiente.



Acostumbrados

Para los ciudadanos que residen en la Zona Oeste de la ciudad no es la primera vez en el último año que se ven afectados por un corte de agua de más de 24 horas, por lo que ya saben cómo prepararse para esta ocasión.



En 2016 durante en el mes de septiembre más de 300 colonias en esta parte de la ciudad sufrieron la suspensión del vital líquido por un lapso aproximado de 48 horas, situación que fue notificada días previos para que la ciudadanía tomara sus precauciones.



Con dos años de residencia en el fraccionamiento El Mirador, a Laura Tirado es la primera vez que puede tomarse el tiempo para llenar más de un recipiente con agua para poder realizar sus actividades comunes.



“El año pasado tuve que usar agua del garrafón para bañarme, solo tenía garrafones y un día antes los llené, pero no fueron suficientes. Ahora conseguí cubetas y un tambo para no tener problemas”, compartió.



Detalló que en las actividades en las que más requiere agua son bañarse, lavar el retrete tras cada uso y limpiar el patio donde viven sus mascotas, por lo que dos días antes procuró los contenedores suficientes para no verse afectada como en el año anterior.



A unas cuadras, en el mismo fraccionamiento, Sergio Prado declaró que no tiene más que revisar que la pileta que tiene en el patio tenga el agua suficiente para los días en los que el servicio será suspendido.



“Aunque aquí casi no se va el agua, no está de más tener una pila para no batallar en almacenar agua cuando se necesita”, expresó.



Se les adelanta el corte de agua



Residentes de diferentes colonias de la ciudad desde ayer por la tarde comenzaron a denunciar que el suministro de agua se les había cortado antes de lo anunciado por la Cespt.



Los reportes los comenzaron a realizarse en la página de Facebook de la paraestatal y señalaban como áreas afectadas la Zona Norte, las colonias Obrera, Rodrigo Valle, Miramar, El Rubí y el Fraccionamiento Monte San Antonio.



De acuerdo a lo anunciado por las autoridades, la falta de suministro del agua iniciaría durante los primeros minutos de hoy miércoles.