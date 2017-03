Debemos vencer las tentaciones, dice el Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

Durante la homilía del primer domingo de Cuaresma, el Obispo de Ensenada, Rafael Valdez Torres, invitó a la comunidad a vencer las tentaciones.



Dijo que se debe reconocer las caídas por el pecado, pero también las oportunidades de aprender a vencer toda tentación en la vida.



“Se tentado no es grave, lo grave es no vencer la tentación; Cristo fue tentado, pero él venció para tentación para enseñarnos cómo hacerlo”, reiteró.



Valdez Torres ejemplificó las tentaciones que vivió Jesús durante los 40 días en el desierto con acciones de la vida actual, como el materialismo en el que se busca satisfacerse con cosas vanales en exceso.



La segunda prueba, en la que Satanás pide a Jesús aventarse y ser salvado por los ángeles de Dios, la expuso como el exhibisionismo, en el que los humanos buscan el reconocimiento y la adulación.



En la última tentación, el Obispo mencionó que se trataba del poder, que en la actualidad el ser humano prefiere venderse a cambio de tener poder sobre los demás, en lugar de buscar su porpia felicidad.



Finalmente, dijo a los feligreses que en esta temporada hay que proponerse caminar hacia la santidad, luchar contra el pecado y aprender a vencer las tentaciones.



“Que no caiga en la adulación, que no me ciegue el vano poder, que busque la felicidad en Cristo”, señaló.