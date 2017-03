Siguen arrestos arbitrarios contra connacionales

TIJUANA, Baja California(GH)

Fueron atendidas 23 quejas por parte de personas en contexto de migración durante 2016 en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), informó Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular del organismo en Baja California.



Detalló que las omisiones señaladas por los migrantes señalan a elementos de seguridad pública como la principal autoridad que incide en estos casos a través de detenciones arbitrarias e intimidaciones.



“Hubo un incremento en las quejas, en comparación al año anterior, pero no fue sustancial que nos emita una alerta en el tema. Aunque se mantiene la estrategia de acercarnos a los albergues y zonas en las que se establecen los migrantes luego de arribar a la región”, expresó.



La mitad de las quejas abiertas durante el año pasado, añadió, no pudieron proceder, ya que señalaban al Ayuntamiento de la ciudad por no cumplir con la entrega de fichas migratorias, cuya responsabilidad no correspondía a este nivel de gobierno.



El resto de las quejas correspondían a hechos donde integrantes de las corporaciones de seguridad pública incurren en la omisión de los principales derechos de los migrantes que transitan por la ciudad.



En lo que va de 2017, indicó que apenas se han abierto cinco expedientes sobre omisiones a los derechos de los migrantes, en los que se mantiene la tendencia de que son más los migrantes mexicanos los que se acercan a emitir una queja que los extranjeros.