Planta de cerveza no disminuirá abasto de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

La cervecería Constellation Brand que será construida en Mexicali no pone en riesgo el agua de Baja California, declaró el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez.



En recientes fechas el Cabildo de Mexicali aprobó la suspensión de la edificación para investigar posibles irregularidades en la entrega de permisos y licencias de construcción.



“Quienes hoy se manifiestan han dicho que el agua está en riesgo, pero hay que dejar muy en claro que este tipo de empresas no pone en riesgo ni una sola gota del agua en el Valle ni en el Estado”, declaró.



Hasta donde tiene conocimiento, apuntó, la construcción de la cervecera sigue adelante al afirmar que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones y requisitos que marca la ley tanto del orden municipal, estatal y federal.



Estas inversiones forman parte de los trabajos del Estado para generar desarrollo económico y empleo en la región a través de la atracción de inversión local, nacional e internacional.



Además, dijo que las inversiones son necesitadas en la entidad especialmente con las amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump hacia la frontera.



“Hoy mas que nunca debemos ser promotores de la inversión; este tipo de empresas vienen a generar beneficios no vienen a perjudicar”, expresó el funcionario estatal.



Respecto a las manifestaciones que se realizan en la capital del Estado, consideró que muchas veces los inconformes de alguna manera desinforman, manipulan y mienten.