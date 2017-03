Superan en AgroBaja las expecativas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los organizadores de la AgroBaja pronosticaron que el número de visitantes al macro evento superó los 45 mil del año pasado, sin embargo aún no hacen los cálculos para determinarlos.



El evento tuvo un ambiente notoriamente más familiar que el de años anteriores, el cual acabó con saldo blanco y sin un cierre protocolario, los representantes de negocios señalaron que el flujo de gente fue ligeramente más alto.



El presidente del patronato de AgroBaja, Manuel Hernández Gabilondo, dijo que todos los años mejora sin excepción, explicando que gracias a que no hubo conflictos con manifestantes la gente acudió libremente.



Precisó que el primer día del evento pareció que no había tantos asistentes debido a que no hubo apertura oficial como se había venido haciendo en ediciones pasadas, fue durante el día que la gente llegó al evento.



“El viernes tuvimos muy buen auditorio y el sábado nos fue muy bien, en el Centro de Negocios hubo un 50% más de intercambios y de contactos, que es el fin y compromiso de este evento”, detalló Hernández.



Para este año estarán cerca de los 65 mil asistentes del año 2015, en el año 2016 disminuyó a los 45 mil, debido a que hubo un conflicto con el sector triguero del Valle de Mexicali, explicó Hernández.



“No sabemos aún cuántas personas nos visitaron en estos tres días, lo vamos a saber a mediados de la próxima semana, pero yo creo que estaremos cerca de los 65 mil y que habremos superado la marca del año pasado”, adelantó.



La AgroBaja dejó de vender bebidas alcohólicas a las 20:00 horas y cerró a las 21:00 horas sus puertas, sin ningún incidente o conato de pelea, comentó el presidente del patronato.



“La gente ya está mucho más consciente de lo que significa AgroBaja y de la cordura que debemos de guardar todos”, detalló Hernández.



El año pasado hubo una derrama de 160 millones de pesos en Mexicali, esperan que este año sea más, debido a que ascendió el número de 648 a 737 expositores, declaró el presidente del patronato.



La AgroBaja tuvo visitantes de Canadá, Estados Unidos, países de Europa y de Latinoamérica, por lo que expresó que están conscientes de que Baja California está en un lugar muy estratégico y atractivo para muchas empresas.



El último día de la AgroBaja se caracterizó por un mayor número de personas, entre ellas muchas familias, la cuales fueron para degustar los productos y sobre todo para ver los shows de rodeo.



Sin embargo Irso Talamantes, un asistente, denunció ante los reporteros de LA CRÓNICA, que faltó mayor seguridad en la zona del rodeo, debido a que la misma gente estaba bloqueando las salidas de la zona.



“Discutí con dos o tres personas, el vocero les dijo que se quitaran pero no se quisieron mover, no hay guardias, así que decidimos irnos, porque no vamos a exponer a nuestros hijos a una desgracia”, aseveró Talamantes.



Por otra parte el expositor Cristian Rodríguez, de la empresa artesanías de cola de caballo, mencionó que hubo buena respuesta de la gente y una mayor asistencia, logrando concretar negocios con empresarios de Baja California y de California.