Recomiendan no ingresar a las playas

TIJUANA, Baja California(GH)

La recomendación de no ingresar a las playas de la región persiste en cuanto no se registren nuevas precipitaciones, informó Enrique Gómez, encargado de turno de la caseta de salvavidas en Playas de Tijuana.



Detalló que posterior a las fuertes lluvias del lunes pasado, la zona de playa permaneció cerrada para garantizar que los ciudadanos no ingresaran y corrieran el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa.



“Es poca la afluencia, sobre todo ahora que todavía no cambia el clima. Aún así se les sugiere que no ingresen al agua por la posible contaminación que permanece luego de las lluvias”, declaró.



Durante los primeros meses del año, indicó, la afluencia de visitantes es poca y los fines de semana de esta temporada quienes asisten no suelen ingresar al agua, se mantienen en el área del andador.



Por el arrastre de aguas negras que desembocan a la zona de playas, Enrique Gómez detalló que es el origen de la contaminación que se detecta en el agua posterior a las lluvias, por lo que es necesario que la ciudadanía evite el ingreso al área por lo menos en los siguientes cinco días.



Es en el verano cuando en un solo fin de semana se registra la visita de hasta 17 mil personas, señaló, y es cuando se refuerza la participación de los voluntarios para salvaguardar la integridad de los visitantes.