Genera quejas aplicación de disciplina en policías

ENSENADA, Baja California(GH)

La aplicación de la disciplina en las filas de la corporación es lo que posiblemente cause malestar entre los agentes, respondió el Comandante General de la Policía Municipal.



Daniel Lucero Jiménez, comandante, dijo ante las quejas recibidas en PERIÓDICO FRONTERA que desde el inició de la presente administración se está retomando la disciplina al interior de la corporación.



Indicó que desde hace seis años se dejó por un lado la observación de las normas de conducta que rigen y que son básicas para la corporación local, como cualquier otra.



De la inconformidad que los agentes manifestaron a esta Casa Editorial sobre la obligación de presentarse en la comandancia en su día de descanso, mencionó que no ocurre así.



Explicó que el examen sicométrico sobre la portación armas de fuego se aplica por la mañana entre semana, y son enviados los agentes que cubren el turno vespertino para que no interfiera en sus labores policiales.



El día de descanso de los elementos, mencionó, no se les cambia, y su examen se programa para otro día en que se encuentren en el turno de la tarde.



“Los exámenes de control y confianza señalan el día específico y al agente que se le debe de aplicar, en estos no hay forma de cambiar las fechas, pero los elementos son avisados con un mes de anticipación”, manifestó.



Con respecto a los días de descanso adicionales, que fueron ofrecidos a los elementos como compensación, el mando respondió que en lo posible están autorizando para que los disfruten.



Se están programando los periodos vacacionales anteriores que los agentes no han disfrutado, mencionó, y es con el objeto de que no interfieran con el servicio.



Lucero Jiménez negó que hubiera algún tipo de amenaza hacia a los agentes para que cumplan con sus encargos.