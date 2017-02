Sin freno aumento irregular en transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

El incremento no autorizado en la tarifa oficial del transporte público, es uno de los problemas que enfrenta la actual administración, indicó el alcalde Juan Manuel Gastelum.



Reiteró que no se ha autorizado a las concesiones que se realice el aumento a las tarifas oficiales, pese a que algunas rutas lo han aplicado con la justificación en el alza a los combustibles.



“Que ellos sigan cobrando más y nosotros seguiremos aplicando multas y realizando operativos”, expresó.



Ante esta situación en redes sociales inició una campaña para demandar que el Primer Edil frene los cobros irregulares realizados por los choferes.



“Alcalde eres el único que tiene autoridad para poder parar el incremento que el transporte público se autoelevó. ¿Podrás hacer algo o vas a seder? Att: Estudiantes y usuarios de transporte público”, señala la campaña.



La basura



Otro problema grave para la salud de todos los tijuanenses es el riesgo que representan las fallas para la recolección de basura en gran parte de la ciudad, afirmó el alcalde.



El problema persiste al contar el Ayuntamiento con un mínimo de unidades para cubrir la demanda del servicio y pocos recursos para hacer efectivo la compra de nuevas unidades o las cuotas de la renta temporal de otras.



“Por la falta de mantenimiento las unidades se fueron ‘cayendo’, esto nos causó crisis al ingresar el nuevo Ayuntamiento porque no contábamos con los recursos para reparaciones o adquirir nuevas unidades”, declaró.