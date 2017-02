Empresarios respaldan renegociar el TLCAN

TIJUANA, Baja California(GH)

Empresarios y académicos de Tijuana coincidieron que es sana la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) propuesta por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.



México, Estados Unidos y Canadá forman parte del tratado que data de hace más de 20 años, singado con el objetivo de generar una zona de comercio libre.



"Viéndolo de una forma objetiva puede ser bueno para ambos países, es un tratado de libre comercio que data de 1994, ya tiene muchos años, no recuerdo que haya tenido grandes cambios", manifestó el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas.



La relación comercial entre Estados Unidos y México, sostuvo, es importante para ambos países.



"Más de 80% de los productos mexicanos que se exportan van a Estados Unidos, quiere decir que tenemos una interdependencia tremenda nosotros con Estados Unidos, y luego viceversa, escuchamos que México es el país número tres en cuanto exportaciones de Estados Unidos", señaló.



La salida de Estados Unidos del Tlcan, dijo, se ve complicada porque no solo afectaría a México sino también a Estados Unidos.



"Hay muchos temas que sin duda se deben revisar y en ambos lados de la frontera habrá oportunidades de mejora y hay que buscar que esas mejoras beneficien a ambos países", declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez.



Afirmó estar confiado en que los negociadores de México representarán bien los intereses del país.



"Me divierte mucho cuando él (Donald Trump) amenaza con gravar las exportaciones o las importaciones de México, cuando tú ves que la integración de producto nacional es muy baja", expresó.



Jaramillo Rodríguez urgió la necesidad de integrar más componentes mexicanos a las exportaciones que realiza el país a Estados Unidos.



"La renegociación del TLC tiene que darse, es un tratado de más de 20 años, nada más que tiene que ver sobre qué bases lo van a generar", manifestó el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora de Exportación (Index) Tijuana, Luis Manuel Hernández González.



Rubros como la innovación y la denominada "mentefactura" que es la generación de conocimientos y patentes, especificó, deben de tomarse en cuenta en la renegociación.



El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos, apuntó que la modernización del tratado permitirá nuevas áreas de oportunidad en conveniencia de los tres países.



"Se ven aspectos de migración, laborales, de comercio exterior, de regulación, nosotros estamos participando en el área fiscal, comercio exterior, laboral, capital humano, desarrollo de proveeduría, encadenamiento productivo", detalló.



El líder empresarial añadió que México tiene más de 45 tratados comerciales.



Cuando el Tlcan se firmó fue muy querido por todo el mundo porque incluía a una súper potencia con un país del tercer mundo, refirió el director de la firma de Comercio Exterior TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano .



"Hay temas de energías renovables, de telecomunicaciones, que no se habían considerado porque el tratado es uno de los primeros que se firma bajo estas características", comentó.



La región de Norteamérica tiene una cadena de valor, enfatizó, y es difícil cerrarse la puerta entre los tres países porque había afectaciones para todos.



"Se creó el argumento de que México les ha estado afectando porque se ha aprovechado del Tratado de Libre Comercio y lo cual no es cierto, es falso, como reacción a eso hablan de desechar el tratado, de imponer aranceles a todas las empresas norteamericanas que están produciendo en México, de impedir que amplíen sus instalaciones o sus inversiones en México", declaró el investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz González.



Si Estados Unidos decide salirse del tratado, aseveró, tendría impactos importantes en la economía de la frontera.



"Cada vez avanza más en México la idea de que lo mejor es más que renegociarlo, acabar el Tratado de Libre Comercio, porque renegociarlo no tiene caso, la idea de un tratado de libre comercio es que no haya aranceles y fijar un plazo de eliminación de aranceles, y si es un tratado que fija aranceles no tiene ningún sentido", subrayó.



Puede ser benéfico para ambos países en un ejercicio de mejora, cooperación y adecuación



Gabriel Camarena Salinas

Presidente CDT