CCEE pide no afectar a empresas con bloqueos

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el bloqueo de las carreteras hay empresas que han tenido perdidas de millones de pesos, es por eso que el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Ensenada, (CCEE), Marco Antonio Coronado Valenzuela pidió que las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar al sector productivo.



“Siempre reconoceremos y defenderemos el derecho que tenemos todos los mexicanos de manifestarnos, siempre y cuando sea de manera pacifica y respetando no afectar los derechos de terceros, hacemos un llamado a la sociedad para que no cometamos actos de violencia y vandalismo”, expresó.



El líder empresarial consideró que no se debe impedir que los diferentes sectores productivos dejen de operar, para eso, se debe permitir que se siga dando el abastecimiento del combustible y evitar los bloqueos de carreteras., ya que con estas acciones se afecta a toda la sociedad.



“Frente a las renovadas presiones que resentirá la economía debido al alza de los energeticos y la posible repercusión en la inflación, reiteramos el llamado al gobierno federal para integrar un plan de incentivos para el dinamismo interno con foco en la creación de empleos y la inversión”, planteó.



Coronado Valenzuela enfatizó que es necesario un renovado esfuerzo para mantener la disciplina en términos macroeconómicos, reduciendo el gasto y la deuda pública.



“El sector empresarial está haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar repercutir las alzas de energéticos y el efecto de la devaluación del peso en sus precios finales al consumidor, es urgente emprender políticas que no solo compensen las nuevas tarifas, sino que impulsen el desarrollo interno del país en momentos de incertidumbre internacional”, argumentó.



El Presidente del CCEE comentó que hasta el momento no tiene cuantificadas las perdidas económicas que han tenido algunas empresas en Ensenada, sin embargo se estima que son millones de pesos porque al no poder transportar sus productos, algunos son perecederos o el cliente no los recibe fuera de los tiempos establecidos.