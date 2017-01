Disminuyen hasta 40% ventas en gasolineras

ENSENADA, Baja California(GH)

Pérdidas de hasta el 40% en las ventas, se han registrado en las empresas gasolineras desde que se dio el incremento al precio del producto, afirmó el presidente de la Asociación de Gasolineros en Ensenada, Juan Manuel Arellano Lara.



Indicó que hasta el momento no se tiene previsto que haya desabasto para la ciudad, sin embargo, en las más de 30 estaciones afiliadas a la asociación las ventas han disminuido considerablemente, por lo se trabaja en un plan de acción para no afectar a trabajadores y usuarios.



“Hemos estado en comunicación con compañeros de Rosarito donde se han tomado algunas pipas, pero hasta ahora para Ensenada no tenemos nada concreto y sí hay producto; no hay reporte de incidentes o desabasto”, dijo.



Arellano Lara agregó que en caso de que hubiera incidentes delictivos como saqueos o vandalismo en las estaciones de servicio, podrían optar por cerrar y dejar de brindar el servicio hasta que sea prudente.



“Somos ajenos al incremento, pero no estamos hasta el momento en un situación de riesgo en la ciudad y seguiremos dando el servicio normal”, finalizó.