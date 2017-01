Frente ciudadano solicitará consulta de Ley del Agua

ENSENADA, Baja California(GH)

Miembros de asociaciones civiles, organizaciones y habitantes de Ensenada conformaron el grupo “Ciudadanos en defensa del agua”, para manifestar su rechazo a la ley del agua en Baja California y reunirán firmas para realizar una consulta ciudadana.



La abogada Marisol Pérez Prado cuenta con una maestría en derecho constitucional, amparo y derechos humanos y es quien apoyará en cuestión legal para lograr llevar a cabo un “referéndum”, que es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado.



“Asumimos el compromiso con la gente que todos los días utiliza el agua para beber, no para hacer negocio, yo tengo claro que Baja California es punta de lanza a nivel nacional de la privatización y mercantilización de los recursos de todos los servicios públicos y el agua es un claro ejemplo de lo que va a pasar en el resto de la República”, expresó.



En ese sentido, mencionó que la planta desaladora que se está instalando en Ensenada tiene un costo de más de 400 millones de pesos y una deuda histórica de 30 años para Ensenada.



La abogada explicó que el referéndum es la única vía legal que tienen los ciudadanos, ya que la otra opción sería controversia constitucional, sin embargo esa es facultad de los Ayuntamientos.



“En un primer momento necesitamos 25 mil firmas para ir a pedirle al Instituto Estatal Electoral (INE) que lance la convocatoria para elecciones en un día determinado, una vez que se reunieron el INE deberá revisar y cotejar que cuentan con el 1% del padrón electoral para que se pueda lanzar la consulta, donde la población votará a favor o en contra de rechazar la ley del agua.



No obstante, si se logra llevar a cabo la consulta ciudadana, deberá votar por lo menos el 25% de los que votaron en la elección inmediata anterior.



Pérez Prado advirtió que para reunir las firmas en todo el Estado cuentan con un plazo de 30 días hábiles que empieza a contar a partir del 9 de enero.



“A los contactos que tenemos vía facebook les vamos a entregar sus formatos y a su vez cada uno de ellos entregarán más formatos, estaremos colocando lonas en negocios que han manifestado su interés en participar”, informó.



A partir de este jueves a las 9:00 horas se instalarán en el Parque Revolución para comenzar a reunir firmas en Ensenada, sin embargo, en los demás Municipios hay otras organizaciones que ya han estado reuniendo.



Rechazo a la ley

La abogada consideró que la ley del agua es ilegal debido a que va en contra de los convenios que México ha firmado internacionalmente.



“Me cuesta darle fuerza y sustento jurídico con la pura constitución, por eso me tengo que ir a los convenios internacionales, ya lo tengo armado y es un trabajo que he desarrollado desde que me enteré que la lanzaron en el congreso, es ilegal porque el gobierno estatal no puede concesionar a un privado cuando la federación le está asignando aguas”, argumentó.



Marisol Pérez puntualizó que las aguas que tiene el Estado no son concesiones, son asignaciones, que son conceptos muy distintos en cuestión de asignación del recurso hídrico.



Por su parte, Mario Zepeda Jacobo, dijo que es comprensible que la población esté enfocada en manifestar su rechazo a los gasolinazos, sin embargo, consideró que el tema del agua es aún más relevante, porque nadie puede vivir sin ella.



“Es momento de que la gente despierte y se dé cuenta que si no hace algo va a pasar lo mismo que está ocurriendo con la gasolina”, declaró.



Luego de haber analizado a fondo la ley, Mario Zepeda refirió que uno de los puntos más negativos es que las tarifas incrementarán en base al índice del consumidor e inclusive ya no tendrá que pasar por el congreso la autorización de las tarifas.