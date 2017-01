Destaca como destino turístico el NYT a Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El diario estadounidense The New York Times (NYT) eligió a Tijuana como uno de los 52 destinos que se deben visitar en este 2017.En el sitio www.nytimes.com fue colocada ayer la lista "52 places to go in 2017" en la cual pone a la ciudad bajacaliforniana en el lugar número 8 destacando el "boom" gastronómico que vive."Esta ciudad fronteriza de rápido crecimiento sigue avanzando, con condominios de lujo y un nuevo sistema rápido de tránsito de autobuses", dijo Chaney Kwak, periodista dedicado a realizar reseñas de viajes y gastronomía para The New York Times y The Wall Street Journal "Además Tijuana está teniendo un renacimiento culinario, alimentado por las cervecerías artesanales, sus elegantes cafeterías y restaurantes reconocidos a nivel mundial que van desde foodtrucks de Telefónica Gastro Park, hasta lugares Baja Med como La Querencia ubicado en Zona Río", agregó.Puerto Escondido, Oaxaca es otro destino mexicano que incluye la lista y se encuentra en el lugar 32.1. Canadá.2. Desierto de Atacama, Chile.3. Agra, India.4. Zermatt, Suiza.5. Botswana.6. Dubrovnik, Croacia.7. Grand Teton National Park, Wyoming.8. Tijuana, México.9. Detroit, Michigan.10. Hamburgo, Alemania.11. Marrakesh, Marruecos.12. Greenville, Carolina del Sur.13. Pedregal, Ecuador.14. Penzance, Inglaterra.15. Osaka, Japón.16. Estocolmo, Suecia.17. Sikkim, India.18. Île de Porquerolles, Francia.19. Madagascar.20. Sanya, China.21. Chipre.22. Great Barrier Reef, Australia.23. Minneapolis, Minnesota,24. Kingston, Jamaica.25. Comporta, Portugal.26. Kazajistán.27. Gabón.28. Atenas, Grecia.29. Puerto Rico.30. Chiang Mai, Tailandia.31. Napa, California.32. Puerto Escondido, Oaxaca.33. Sedona, Arizona.34. Madrid.35. Ketchum, Idaho.36. Maldivas.37. Calabria, Italia.38. Antequera, España.39. Lofoten, Noruega.40. Esteros del Iberá, Argentina.41. Istria, Croacia.42. Placencia, Belice.43. Langtang Region, Nepal.44. Bozcaada, Turquía.45. Birmingham, Alabama.46. Valle Sagrado, Perú.47. Laikipia, Kenia.48. Busan, Corea del Sur.49. Portland, Oregon.50. Budapest, Hungría.51. South Bronx, Nueva York.52. Ryukyu, Japón.* The New York Times