Mantienen protestas por aumento a gasolina

ROSARITO, Baja California(GH)

La protesta por el llamado “gasolinazo” continuó durante la jornada de este miércoles, tras dos días de manifestaciones ciudadanas en Rosarito, que han derivado en el bloqueo para el acceso de pipas a la Terminal de Abastecimiento y Distribución (TAD), ubicada en esta ciudad.



A lo largo del miércoles, los manifestantes continuaron con el plantón establecido desde la noche del lunes en el cruce del bulevar Benito Juárez y el Viejo Camino a Pemex.



Los inconformes han establecido en este punto el sitio de protesta y a diferencia del martes, la caseta de peaje de la autopista Ensenada-Tijuana, no fue tomada para dar libre paso a los automovilistas.



Los incidentes no han sido ajenos a este movimiento, pues de acuerdo a los manifestantes entrevistados durante la madrugada del miércoles ocurrió un incidente, luego de que un chofer de una pipa de Pemex intentara sacar la unidad del bloqueo, lo que ocasionó algunos jaloneos.



El empleado de Pemex se dijo por ellos secuestrado, ya que no podía abandonar el sitio si no era a bordo de la unidad a su cargo, pero después de algunos desencuentros, la calma volvió a reinar.



Al movimiento poco a poco se fueron sumando ayer más simpatizantes y la consigna es no retirarse del lugar, en tanto no se tenga una respuesta favorable, que permita la disminución del costo de la gasolina.



Cabe mencionar que en un recorrido realizado por PERIÓDICO FRONTERA a las principales estaciones gasolineras de la ciudad, se constató que solo una de ellas ha cerrado sus puertas por el desabasto.