Aseguran especialistas que estación cumple medidas de seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

La estación de gasolina de las calles Madero y Díaz Mirón (Cuarta) en la Zona Centro de la ciudad, cumple con los estándares en medidas de seguridad industrial y con la normatividad de Protección Civil, aseguraron Rosario Camacho y Ana Lilia Maldonado.



Las especialistas en materia de seguridad industrial afirmaron que la operación de dicho centro de distribución de hidrocarburos es segura y no hay riesgo para la población ni los centros de concentración de los alrededores.



Camacho y Maldonado dijeron que tienen alrededor de 30 años de experiencia en la supervisión de los programas de seguridad de industrias y empresas del ramo de hidrocarburos.



“Nosotros revisamos las medidas de seguridad que se instalaron en la estación de gasolina y corroboramos que cumplen con la normatividad aplicable tanto Federal como Estatal, por lo tanto, creemos que no existe impedimento para que pueda operar”, dijeron las especialistas.



Para realizar un dictamen de este tipo, se requiere estar certificado por la Dirección de Protección Civil del Estado y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos del Gobierno Federal, dijeron.



Afirmaron que además se exige que adicionalmente a las medidas de capacidad, para que la empresa capacite a su personal en el manejo de incidentes, “deben tener una capacitación para prevenir y saber responder en caso de un inconveniente”.



La empresa de servicios Ravello ha cumplido con la normatividad federal, estatal y municipal, ya que sin ello no podrían haber construido, por eso decimos que puede operar con seguridad, remarcaron.



Por su parte, el abogado de la empresa, Javier López López, recordó que de acuerdo al Decreto de la Ley de Hidrocarburos y la Norma Oficial, “la industria de hidrocarburos es de exclusiva competencia federal”.



“En consecuencia, únicamente el Gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la industria”, citó el litigante.