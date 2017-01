Propone la Canirac subir deducibilidad en los consumos

TIJUANA, Baja California(GH)

Derivado de la reciente alza a los energéticos presentada por el gobierno federal, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Baja California solicita aumentar la deducibilidad en consumos, en atención a las afectaciones que pudiese percibir el sector.



Se ha trabajado en el tema desde hace tiempo en colaboración con autoridades fiscales y de la mano de abogados, a fin de desarrollar un documento que pueda ser presentado en las instancias correspondientes para lograr estos apoyos para el sector, expuso Miguel Ángel Badiola.



“En esta ocasión me uno a los esfuerzos nacionales ya que sin duda alguna debemos buscar soluciones de manera inmediata a las políticas públicas que afectan de a nuestro sector”, señaló el Presidente del organismo.



Recientemente Canirac nacional emitió un comunicado en el cual su presidente, Hugo Vela Reyna, externó la preocupación de los empresarios por los incrementos y la reducción de ingresos que presenten las medidas que los consumidores realicen para eficientar sus gastos.



Afirmó también que los incrementos en cuestión se encuentran ligados a los costos de producción de la industria restaurantera, generando una afectación directa.



Badiola Montaño informó que salir a comer a un restaurante es quizá una de las primeras restricciones o medidas que los consumidores realizan al recortar sus gastos, afectando así directamente a la industria y reduciendo considerablemente sus ingresos.



Canirac recomienda a sus agremiados trasladar únicamente lo indispensable del incremento a sus costos, buscando si bien no reducir sus utilidades, no incrementar los márgenes, así como conservar los empleos que generan de manera habitual.