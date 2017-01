Tienen en El Pípila tres semanas sin recolectar basura

TIJUANA, Baja California(GH)

Habitantes de diferentes colonias de Tijuana están teniendo problemas por la falta de recolección de basura. En El Pípila, el inconveniente ya alcanzó las tres semanas y no saben hasta cuándo se solucionará.



Juan Manuel Gastélum Buenrostro, alcalde de la ciudad, ha declarado en recientes días que la problemática con la basura se está tratando de resolver lo antes posible, sin embargo, ha sido complicado por la falta de camiones de recolección.



En este sentido, el primer edil ha declarado que el 60% de las unidades están inhabilitados o dentro de los talleres para ser arreglados y que por falta de dinero no han podido retirarlos de los lugares donde se les da servicio y mantenimiento.



Juana Muñoz, residente del fraccionamiento El Pípila, señaló que son tres semanas que el camión de la basura no pasa o pasa días después del estipulado.



“Nosotros vivimos por la calle Tule y tenemos ahí, en un espacio, toda la basura amontonada”, expuso.



“Se supone que la basura pasa los lunes pero el otro día pasó el martes, esta semana no ha pasado, estamos desesperados. Estamos respirando el mal olor, las moscas y perritos callejeros se agrupan en los botes y crea más suciedad”, indicó Noemí Echavarría, habitante de El Pípila.



Algunos vecinos, como Rogelio Castro, están esperanzados a que se encuentre pronta solución. Argumentan que por la situación económica es complicado pagar un servicio particular para que retire la basura de las calles y por ende, solo les queda esperar.



Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha pronunciado una solución definitiva al inconveniente, por lo cual se espera que distintas colonias pasen más días sin recolección de basura.