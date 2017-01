Temen desabasto por bloqueo de pipas de Pemex

TIJUANA, Baja California(GH)

De continuar el bloqueo de la planta de distribución de Pemex en Rosarito a partir de hoy podría comenzar el desabasto de combustible en las 240 estaciones de Tijuana, Tecate y Rosarito.



El consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja, indicó que no tienen otra forma de proveerse de combustible y algunas estaciones ya tienen niveles bajos de reserva.



“Sentimos que podría haber algunas gasolineras que ya no van a tener combustible, entonces sí va a haber un desabasto si es que no se desbloquea la planta de Rosarito”, señaló.



Desde el lunes ciudadanos bloquearon el acceso a la planta de distribución de Pemex en Rosarito, que abastece a ese Municipio, Tijuana y Tecate.



“Apoyamos al consumidor, son nuestros clientes pero le pega duro al bolsillo y claro que sí entendemos la situación y por qué se están manifestando, no hay otra manera de manifestarse ante las decisiones”, apuntó.



Borja Robles explicó que el bloqueo de estaciones de gasolina solo perjudicará los empresarios y despachadores, lo que al Gobierno no le importa.



“Nosotros creemos que la manera para bajar el precio de la gasolina es ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero vemos que el secretario de Hacienda dice que no hay marcha atrás por eso las manifestaciones, sentimos que es un Gobierno insensible a las necesidades”, enfatizó.



Además, sostuvo que cuando se liberen las instalaciones el reabastecimiento de las estaciones de servicio será tardado por los viajes que están retrasados.