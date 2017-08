Delincuencia y casas abandonadas afectan a vecinos de Los Valles

TIJUANA, Baja California(GH)

Vecinos de Los Valles se han visto afectados por el creciente número de robos a transeúntes al igual que al interior de los domicilios, al mismo tiempo, las casas abandonadas representan un peligro debido a que sirven de refugio a delincuentes y adictos a drogas.



Fabián Ruelas, comerciante del área, asegura que los robos más comunes son los de celular, en especial a los estudiantes de secundaria y preparatoria. En lo que respecta a las casas, estas son vaciadas y vandalizadas al grado de quedar inhabitables.



“Es una constante el robo aquí en Los Valles, en el día, en la noche, no paran. Los malandros hacen lo que quieren, la policía pasa pero no es suficiente, tienen que andar de arriba para abajo, se requiere más vigilancia y alumbrado”; aseguró el señor Ruelas.



Las casas usadas por los delincuentes están a la vista, dos de ellas casi en una esquina de una cuadra, una junta a otra. Dan el aspecto de casas de acumuladores, donde se ve a menores de edad y adultos entrando y saliendo.



La problemática se agudiza día con día por el también creciente consumo de la droga “Cristal”, la cual se ha convertido en una epidemia que se traduce en robos, crímenes, en general mayor inseguridad en las calles de las colonias.



“Casi todos, por no decir todos los que ve en las calles vagando se drogan, sólo andan viendo a quién asaltan, qué roban, para después andarlo vendiendo y comprarse su dosis, en especial el ‘Cristal’ que es lo que más compran por barato y su efecto”; subrayó el comerciante.



Para los vecinos de Los Valles, la inseguridad es parte de una rutina que no les gusta, exigen que se ingrese mayor seguridad, ya que el ser un asentamiento de la periferia les ha dejado sólo ausencia de servicios básicos como la vigilancia de las casas y calles.