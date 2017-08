Tienen fallos en la colonia Jardín con el servicio de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Sin que les avisen, los vecinos de la colonia Jardín se han estado quedando sin el servicio de agua de manera repetida, incluso ha ocurrido varias veces en una misma semana que de pronto deja de fluir el líquido.



A todos los empezó a tomar de sorpresa, pues cuando empezaron a arreglar las calles no salían chorros de las mangueras, por lo que empezaron a notar que en varios vecinos también se estaban viendo afectados.



“Nos indicaron primero que podría haber fallas de electricidad, pero esas no se han presentado, de las tuberías no nos dijeron nada, hay ratos en que mientras uno se baña, se va el agua”, detalló Ernesto Medina, habitante del área.



En la primera ocasión que se quedaron sin el servicio, algunos llamaron a la Cespt para verificar si había un problema en las tuberías, pero les indicaban que en pocas horas volverían a tener el flujo con regularidad.



“Hay veces que dura de 2 a 3 horas sin que haya nada, pero hay veces que estamos 6 horas o casi todo el día en sequía, hay ocasiones en que pasa más de una vez en una semana”, explicó el vecino afectado.



La principal molestia es que cuando terminaron de hacer los arreglos de la calle Nogal, el problema persistió, argumentando que en la colonia Francisco Villa están haciendo reparaciones.



“Es el colmo que somos nosotros los que salimos afectados, pero los que viven en la Villa no han tenido tantos inconvenientes como nosotros, y eso que el drenaje para allá va de subida”, añadió el residente afectado.



Pese a que han presentado algunas quejas ante la Cespt, pero desde mayo les han indicado que en pocas semanas volverá el servicio a ser regular en las viviendas.