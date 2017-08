Falla cruzada de seguridad en BC: CCSP

MEXICALI, Baja California(GH)

Ni la “Cruzada Estatal por la Seguridad” ni la coordinación policial está dando resultados porque los índices delictivos siguen incrementándose, declaró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California.



Juan Manuel Hernández Niebla brindó una rueda de prensa en Mexicali para dar a conocer los análisis del índice delictivo en el Estado, así como las propuestas y estrategias del CCSP.



Comentó que se vive una situación extremadamente complicada en todo el Estado, que no es privativa de una sola ciudad pero diferente al fenómeno de hace algunos años donde la mayoría de los delitos se concentraban en Tijuana.



No hay coordinación de las fuerzas policiales, indicó, porque si en realidad fuera efectiva no existieran los índices delictivos que actualmente se viven en el Estado.



De alguna manera, la estructura de la coordinación desde los puestos más altos no está bajando a los mandos operativos, que son los que patrullan las calles, agregó.



Declaró que la “Cruzada Estatal por la Seguridad” no está funcionando por esos mismos motivos, ya que el número de delitos sigue a la alza.



Agregó que se tiene información de que el 20% de los delincuentes en Baja California generan el 80% de los delitos que se presentan.



Particularmente, estos delitos son homicidios y crimen organizado, los cuales son de competencia federal.



No obstante, ese porcentaje de delincuentes ni siquiera cuenta con una orden de aprehensión.



De atacarse a este grupo de maleantes, se reducirían considerablemente las cifras de delitos perpetrados, pero para ello hace falta voluntad política, añadió.

Propuestas y Estrategias del CCSP.



Hernández Niebla dio a conocer la propuesta del CCSP, la cual tiene tres lineamientos: Coordinación y profesionalización policiaca, procuración y administración de justicia, y prevención del delito.



En el centro de estas propuestas están los derechos humanos, porque actualmente son de mayor importancia y se tiene que apostar al estado de derechos, sobre todo teniendo en cuenta al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).



La estrategia a utilizar para lograr la coordinación y profesionalización policiaca, es establecer un plan de seguridad pública que trascienda a los gobernantes en turno.



Señaló que los nombramientos en materia de seguridad cada trienio o sexenio son de carácter político en vez de evaluar la capacidad de la persona.



Actualmente se está trabajando en una propuesta para modificar 9 leyes, con el objetivo de blindar a la seguridad de los cambios sexenales o de cada 3 años.



Los nombramientos se harían apoyándose en un Consejo Tripartita, integrado por organismos ciudadanos, el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal.



Con la modificación, se permitiría elegirlos en términos diferentes y que estos titulares de seguridad pública en los municipios puedan extender sus periodos.



El objetivo es dar continuidad al trabajo policial y no reinventar labores, además de hacer exámenes de competencias a los funcionarios.



También se debe establecer un programa de reclutamiento y depuración constante de la Policía, con el fin de lograr una profesionalización con programas similares a Calea y dignificar al policía.



Se necesita capacitar a los policías en el NSJP porque actualmente no se está haciendo bien el trabajo, sobre todo al ser los agentes quienes llenan el famoso reporte policial homologado.



De igual manera se debe capacitar bien al Ministerio Público para que pueda sustentar las carpetas de investigación ante el juez en turno.



En cuanto a la procuración y administración de justicia, dijo que es uno de los eslabones débiles del Estado.



Se tienen más de 1 mil homicidios documentados en el Estado y hay carpetas de investigación abiertas de menos del 10%.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está impactada por el número de muertes que hay en el Estado y da pauta al problema de impunidad que se vive en el Estado.



La propuesta es establecer un mecanismo de medición de impunidad en Baja California, como se ha hecho en otras entidades del país, para analizar las variables estructurales, funcionales y la cifra negra existente en el Estado.



Sobre la prevención del delito, dijo que la Secretaría de Gobernación debería volver a aplicar fondos federales en esta materia.



Se incrementan delitos en Mexicali



Hernández Niebla señaló que el tablero de incidencia delictiva, que presenta la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), marca que Mexicali se ha mantenido de manera sistemática en el primer lugar estatal en esta materia durante el 2017.



Solamente en el mes de junio se registró un promedio de 311 delitos por cada 100 mil habitantes en la capital del Estado.



Considerando valores absolutos, Tijuana se mantiene a la cabeza al tener a la mayoría de la población pero Mexicali se encontraba muy cerca.



En el periodo de enero a junio del presente año, en Mexicali se ha dado un incremento en la incidencia delictiva del 4%, comparándolo con el mismo periodo del año pasado.



Solamente el robo a casa habitación ha tenido un decremento del 14%, pero los demás han tenido un aumento, como los homicidios en un 93%.



En Mexicali se han perpetrado 19 mil 608 delitos: 2 mil 781 han sido robo de vehículo, 1 mil 871 robos a casa habitación, 1 mil 977 robos a comercio, 779 robos con violencia y 83 homicidios.