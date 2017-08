Señalan espacios reducidos en garita peatonal PedWest

TIJUANA, Baja California(GH)

Los rehiletes instalados en la garita peatonal PedWest para cruzar de Estados Unidos a México no cuenta con las dimensiones necesarias para el cruce de bicicletas y carriolas, denunció el representante de la Alianza por un Ciclismo más Humana, Daniel Gómez Patiño.



"Sí está habilitado, pero no está correctamente, por ahorrarse un dinero pusieron unos rehiletes muy chicos y no caben ni las bicis ni las carriolas, nosotros cruzamos y se atoran", señaló.



La problemática es tanto del lado estadounidense como del mexicano, especificó Gómez Patiño.



"Si vienes del centro comercial Las Américas en una bicicleta, con una carriola o maleta grande te tienen que abrir los CBP la puerta de es para las personas con capacidades diferentes; llegas a México y a la hora de salir, lo mismo te encuentras una puerta cerrada, y del lado mexicano no hay personal y no puede salir", detalló.



El ciclista refirió que el cruce peatonal de la garita de San Ysidro sí cuenta con las dimensiones necesarias para que quepan las bicicletas.