Reportan lento crecimiento en sector industrial

TIJUANA, Baja California(GH)

Al cierre del primer trimestre de 2017, la actividad industrial en Baja California presentó un bajo crecimiento, con cifras no registradas desde junio de 2014.



De enero a marzo de este año el sector creció 0.3%, en base al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



De acuerdo al estudio, las actividades industriales corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad.



Desglosado por año, durante el primer trimestre de 2016 el crecimiento fue de 3.5%, en el segundo de 4.4%, en el tercero de 3.6% y en el cuarto de 1.1%.



En 2015, los números que alcanzó el sector fueron aún mejores, con 11.5%, 11.2%, 7.7% y 10.4%, para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente.



Mientras que en 2014, en el primero y segundo trimestre hubo decremento de 5.9% y 4.8%, respectivamente, mientras que en el tercero y cuarto trimestre el crecimiento fue de 3.2% y 9.1%.



Lo anterior, contribuyó para que Baja California se ubicara en la posición 21 a nivel nacional por nivel de crecimiento.



Se recupera



“En el balance neto estamos positivos, estamos a menos de la mitad del año pasado, pero por lo menos estamos viendo actividad”, declaró el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), David Mayagoitia.



Refirió que en lo que va del año en la región se han concretado 20 nuevas inversiones, las cuales representan arriba de un millón de pies cuadrados de construcción, aproximadamente la mitad que en 2016.



“Lo que se fue, más lo que llegó, nuestro balance el positivo pero no tan positivo como hubiéramos querido que fuera”, señaló.



El presidente en Tijuana de la Cámara Mexicana de la Industria Construcción (CMIC), César Romeo Sauceda afirmó que el sector que representa ha tenido un 2017 difícil y no ven un mejor 2018.



“La obra pública ha disminuido, lo que no habíamos visto en los últimos cinco años, debe de andar comparada con el 2015 máximo en un 30%”, apuntó.



Tan sólo para obra pública, detalló que en 2015 se presupuestaron 70% más recursos que en este 2017, donde la cifra es de aproximadamente 4 mil millones de pesos.