Han cambiado de género 15 personas de BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de quince personas originarias de Baja California, cambiaron su género no sólo a través de una cirugía, sino en su acta de nacimiento, reveló el Registro Civil del Gobierno del Estado.



El director del Registro Civil, Javier Mayoral Murillo, explicó el procedimiento que debieron realizar, ya que no se posible tramitarlo en el territorio de Baja California, debido a que no existe un marco jurídico que lo permita.



De los quince casos registrados en Baja California, diez pasaron de ser hombre a mujer y los cinco restantes de mujer a hombre, precisó Mayoral, el nombre del trámite es; levantamiento de acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.



Estas quince personas tuvieron que viajar a la Ciudad de México, entidad donde se permite realizar el cambió sexo genérico, ahí levantaron el acta donde le dan el cambio de sexo, explicó el director Mayoral.



Con ese documento regresaron a cancelar el acta primigenia, la cual se tenía capturada en el registro civil de donde nació, esto permite que en la base de datos a nivel nacional desaparezca.



Si bien el acta queda cancelada y eliminada del sistema nacional, esta puede salir de nuevo a la luz, siempre y cuando haya sido gestionada por una orden judicial, aclaró el funcionario del Estado.



La nueva identidad del individuo en cuestión debe de generarle en consecuencia una nueva Clave Única del Registro de Población (CURP).



Explicó que pese a la controversia que pueda generar, es una disposición de los derechos humanos en México, por lo que el Registro Civil está acatando respetuosamente en el orden jurídico federal.



El funcionario estatal, comentó que gran parte de los casos son personas de Tijuana, quienes acuden a la Consejería jurídica y servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México para efectuar el trámite.