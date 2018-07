Prohibición de bolsas de plástico debe ir acompañada con educación ambiental: José Zavala

TIJUANA, Baja California(GH)

La aprobación del dictamen para la prohibición de bolsas de plásticos en comercios por el cabildo debe ir acompañada de una educación ambiental que permita a los ciudadanos hacer consciencia de la importancia de separar los materiales para poder reciclarlos, así se expresó José Carmelo Zavala quien funge como director del centro de innovación y gestión ambiental en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).





"Es un buen paso, me parece que se ha dictaminado por la comisión del medio ambiente que dirige la regidora Mónica Vega, es un camino largo, la misma comisión está pensando que es un proceso de 2 años para socializar el tema", comentó.





En cuanto a la educación en el ambiente, agregó que el uso del plástico no debe ser pensado como un material desechable con un único uso, y es que el mínimo valor que tiene lo hace accesible para todo y todos.





"Deberíamos pensar en una ley de envases y embalajes desde el diseño para cerrar los ciclos de economía circular, estamos solo poniendo un tapón al final del tubo como dicen en soluciones de ingeniería" , refirió.





El director de gestión ambiental de la cámara empresarial subrayó que no está de acuerdo en la campaña de crítica hacia el plástico como un material que no es biodegradable, citó ejemplos como los de almidones, papas, trigo, maíz y celulosas que si lo son.





Por último repasó las ventajas de poder hacer una separación de los materiales en la basura donde el plástico se pueda reutilizar y la otra parte de la basura en Tijuana se convierta en composta para generar metano.