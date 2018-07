Percepción de inseguridad disminuye 12.8% en Tijuana: Cemdi

TIJUANA, Baja California(GH)

La percepción de inseguridad en la ciudad de Tijuana se ha reducido un 11.4% respecto al último trimestre del 2017 y hasta un 12.8% respecto al año anterior, así lo dio a conocer el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (Cemdi) que es parte del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT).



Esto contrasta con los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que en sus estudios concluyó un 82.5% al mismo nivel del año.



Rubén Roa Dueñas, consejero del CDT explicó que no se encuestan a las mismas personas, pues se hace de forma aleatoria, además que el tamaño de muestra es distinto, así como la metodología. Inegi lo hace de manera presencial, mientras que el organismo local lo levanta vía telefónica.



"Lo que tendríamos que observar son las tendencias y el análisis histórico. A nivel nacional no existe un estudio en términos locales, estos esfuerzos llevan una posibilidad de perfeccionarse", subrayó.



Agregó que la muestra del CDT es más amplia y representativa, pues para este estudio se consideraron mil 600 encuestas estratificada en grupos de edades.



"Es totalmente representativa de nuestra población, atiende la misma composición de género. El grueso lo componen jóvenes de 18 a 25 años. Nuestra muestra no atiende zonas geográficas, esto para tener un alto nivel de confianza. Nuestra encuesta es en términos generales. Para hacerlo por zonas tendríamos que tener más recursos", mencionó.



Por último, Roa Dueñas apuntó que los resultados del segundo trimestre del 2018 serán revelados en el 2018 esperando que continúe la tendencia a la baja, a pesar de distintos factores que se dieron durante estos últimos meses con la temporada electoral.