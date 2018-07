No hubo 'ratón loco' de acuerdo a cifras del INE en Baja California

TIJUANA, Baja California(GH)

Además de la apertura tardía de las casillas básicas y las pocas boletas en las casillas especiales, la reubicación de algunos centros de votación fue otra de las principales quejas durante la pasada jornada electoral en Baja California.





María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva y Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en esta entidad, dijo que desde la elección federal anterior a esta se hicieron entre 100 y 150 cambios de ubicación, lo que desde su punto de vista no representa mucho dentro del universo de 4 mil 701 casillas.







Las razones de las modificaciones tienen que ver con la accesibilidad y comodidad para los votantes, agregó la funcionaria.







El problema, aseguró, es que por costumbre muchos ciudadanos fueron al lugar donde anteriormente habían votado, pero nunca se cercioraron de la ubicación, pese a que los listados se publicaron en portales de Internet y medios impresos y se distribuyeron en muchos establecimientos.







Aceptó que durante la jornada del domingo, se recibieron tres reportes de casillas que se reubicaron en Baja California, todas en Tijuana.







La razón es que se trataron de escuelas que no dejaron las puertas abiertas y que por lo tanto los ciudadanos tuvieron que tomar la determinación de instalarse en otros puntos en base a su criterio.







Por el momento, la Consejera Presidenta no dio a conocer los nombres de los planteles educativos porque el INE revisará con mayor detenimiento los reportes una vez que transcurran los conteos distritales, pero aclaró que fueron dos primarias y un preescolar.