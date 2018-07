Solicitan más policías turísticos en cruce fronterizo

TIJUANA, Baja California(GH)

El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco) solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que aumente el número de policías turísticos en la línea internacional para salvaguardar la integridad de los visitantes.



El presidente de Cotuco, Francisco Villegas Peralta explicó que por la frontera pasan alrededor de 80 millones de visitantes anualmente y actualmente solo hay 15 elementos, los cuales, se dividen en tres turnos.



Por lo que mínimo solicitan que sean 30 elementos los que estén vigilando el cruce en Tijuana, ya que desde hace alrededor de entre 10 a 8 años sigue habiendo el mismo número de policías.



“Eso es algo que es difícil de mantener, sin embargo, si le agregamos las cámaras (de vigilancia), le agregamos que nos reunimos con el comercio ambulante, a quienes los vamos a empezar a capacitar para que también nos cuidemos entre nosotros, no solo dejarle la labor a la policía”, declaró.



Aseguró que hasta el momento el alza en el número de homicidios no ha mermado la afluencia de visitantes en el municipio, sin embargo, no está de más reforzar las áreas turísticas.



Actualmente la policía turística vigila zonas como la Plaza Santa Cecilia, la avenida Revolución, el Andador Turístico y la Zona del Río.



“Con el secretario Sotomayor nos reunimos periódicamente, casi cada 15 días y puntualmente atiende todos los llamados que hemos tenido, situaciones que se dan de robo de algunos comercios, alguna situación de vándalos en las zona turísticas”, comentó.