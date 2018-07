Virtual Senadora ofrece disculpa tras polémico video

MEXICALI, Baja California(GH)

Las críticas desatadas a la virtual senadora de la República, Alejandra León Gastélum, son una guerra sucia en su contra; así lo dijo al ofrecer una disculpa pública por el video que la catapultó a la mira nacional, señalando que no lo cederá a su suplente.



“No voy a seguir dándole cuerda a una guerra sucia en mi contra, estamos dando una disculpa pública”, declaró, justificando que a cualquiera le puede pasar esta situación en la que se le gravó celebrando con champán y ofendiendo a sus contrincantes.



Ante el gane de los morenistas, León explicó que se sintió inspirada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que celebró los resultados como se muestra en el video viralizado.



“De todo corazón ofrezco mis disculpas a Juana Pérez y a Jorge Ramos, así como a toda la ciudadanía y a todos ustedes, mis palabras fruto de la efusividad y celebración de mis compañeros de mi partido que compartieron meses intensos de campaña estuvieron completamente fuera de lugar, aunque fue en el ámbito privado, para nada se aceptan las excusas”, declaró León.



“Reubicaré estos eventos y dura experiencia con el medio de comunicación que publicó ese video para refrendar mi compromiso, no volverá a ocurrir, Andrés Manuel no se volverá a reelegir”, comunicó.



No volverá a ocurrir esta situación y no pedirá licencia, precisó que hasta el momento no se le ha notificado sobre una sanción, sin embargo su caso está siendo revisado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a nivel nacional.



“A mí no me han comentado nada al respecto, he recibido llamadas a nivel nacional de gente representante del partido dándome todo el apoyo y respaldo, por eso estamos dando la cara, no se vale que por un festejo no se realice la debida crítica al gobierno que ha cometido errores”, dijo.



A cualquiera le pasa

“Cometí algún error, lo quiero enmendar con trabajo, voy a legislar para todos los ciudadanos, hubo euforia, había felicidad, y pues bueno, ese error lo puede cometer cualquiera”, declaró la virtual senadora.



La candidata aseguró que definitivamente no dejará el cargo, ni lo cederá a su suplente, asumiendo así la senaduría de la República por Baja California, sin embargo acatará cualquier resolución que atañe a su partido.



León recordó nuevamente que López Obrador, les indicó que luego de las elecciones se declaraba un día de festejo nacional, el 2 de julio descansar y el 3 de julio se pondrían a trabajar.



En un supuesto dijo que ella sí perdonaría a Juana Pérez Floriano y a Jorge Ramos si la hubieran ofendido de igual manera, la virtual senadora se retiró de la rueda de prensa aun con su coordinador de campaña declarando sobre esta situación, y sin responder el resto de cuestionamientos.



Algunos morenistas presentes en la rueda de prensa calificaron de panistas a los reporteros presentes por los cuestionamientos que se le hicieron a León, el coordinador de campaña, Modesto Ortega señaló que la Comisión de Orden del partido ya tomó cartas en el asunto.