Arrastre de AMLO podría influir en elección de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Las elecciones 1 de julio, en las que Morena fue el partido dominante, serán determinantes en 2019 para Baja California, donde se renovarán las alcaldías, el Congreso local y la Gubernatura, coincidieron, en un foro organizado por GRUPO HEALY representantes de diferentes sectores de la sociedad tijuanense.



Participaron Gladys Ames, presidenta de Más Mujeres de Poder; Roberto Quijano Luna, abogado; Marcia Guzmán, ex presidenta de Colegio de Contadores; y Pepe Avelar, publirrelacionista.

Los factores del triunfo morenista fueron diversos, pero uno de ellos es el hartazgo de los ciudadanos sobre los gobiernos, castigaron con su voto, concordaron.



Cuál es su reflexión del triunfo de AMLO:

Gladys Ames: Me siento muy contenta con este proceso electoral, vimos que la participación ciudadana fue la que ganó en estas elecciones. Las y los mexicanos nos dimos cuenta este domingo que nosotros tenemos el poder de poner y quitar al partido que sea, y que si en seis años Morena no funciona como lo prometió, también tenemos el poder de quitarlo.



Roberto Quijano: Un proceso histórico, muy interesante, la vez pasada que nos reunimos aquí Pepe y yo, ya habíamos pronosticado un poco el resultado de esta elección, pero ya que se cristaliza, ya que consta en boletas electorales, es impactante cómo el fenómeno de Morena y Andrés Manuel arrasó por completo en este proceso electoral. Un estado como Baja California que históricamente, o al menos durante las últimas décadas era sumamente panista, perdieron absolutamente todo, el mensaje es muy claro, no sé si Morena merecía ganar, eso lo decidió el elector mexicano, pero lo que sí estoy absolutamente convencido es que el PRI y el PAN merecían perder.



Marcia Guzmán: Esta contienda electoral fue el pago así los partidos que no han sabido comunicar las cosas buenas que han hecho, lo que hemos estado viendo es mucha corrupción, me queda claro que este es el sexenio de la corrupción y no nada más a nivel presidencial, es a nivel también de las gubernaturas. Están ganando en México los gobiernos que han sabido ser buenos gobiernos, pero de eso a que Andrés Manuel haya ganado por sí solo, no creo, para mí ganó el hartazgo.



Pepe Avelar: A como van los números la participación va a ser menor a la de Peña Nieto, 2% más o menos, en el 2012 votaron como el 65%, aquí apenas vamos al 62%, y en Baja California no votó ni el 51%. Me parecieron las elecciones más cochinas de la historia, es impresionante que el INE no vea el cochinero en el que estamos metidos, y la única queja que le tengo al INE, porque siento que organizó bien las elecciones, es cómo es posible que si tiene la posibilidad de certificar la elección desde el punto de vista de gastos, no puede ver quién está pagando esta guerra sucia. Andrés Manuel fue el menos peor de los candidatos, sí siento eso, pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de ser un pueblo cívicamente democrático que elija por propuestas, pensando en que estás votando por los mejores.



¿Y en los resultados a de diputados federales y senadores, el nombre de AMLO o el papel de los gobierno locales, influyó?

GA: Hay causas directas e indirectas, hay causas que no tienen que ver con lo que haya planeado Andrés Manuel y su equipo, por ejemplo, el hartazgo, la gente estaba harta de la situación. Definitivamente ayudó a que la gente dijera, estoy harta y voy a votar todo por Morena, Morena como un símbolo de esperanza, de cambio, de que ahora sí las cosas pueden ser mejores para todos, no solo para un grupo de personas. De las causas indirectas, votaron todo Morena porque es una forma de castigar a los partidos, y decirles estamos hartos de que no cumplan lo que vienen y prometen.



RQ: A la mitad de la campaña, más o menos, López Obrador cuando ya vio que tenía la cosa segura, hace el llamado porque voten a candidatos a diputados y senadores de Morena, por qué, porque obviamente buscaba una mayoría cómoda para que haya más fluidez en la dinámica de Ejecutivo y Legislativo, al parecer la logró. Un tema que va de la mano con esto que es el de los plurinominales, el villano favorito de todos los mexicanos, hoy en día, en la situación en la que estamos, se ve su importancia, ahora son los grandes héroes.



MG: Un tema que llevó aquí a perder a Baja California como no se había perdido, en este caso definitivamente tiene nombre y se llama Gobernador del Estado de Baja California, no podemos cerrar los ojos ante la impunidad que está ocurriendo con el Gobernador, la corrupción en este sexenio viene Enrique Peña Nieto, los gobernadores, y ese es el pago a los gobernadores, lo vemos un Guanajuato, un estado donde el Gobernador ha sido transparente, un buen Gobernador, y no ganó ahí Morena para nada.



PA: Sí hay diferencias regionales importantes, Andrés Manuel supo comunicar muchas cosas y eso hizo que muchos electores se identificaran con él, pero, por ejemplo, podemos ver cosas paradigmáticas, pensando en el Estado, la votación nacional de Morena para diputados es alrededor del 43%, en Baja California es casi del 70% de la votación, aquí puedes ver esa diferencia de que sí hay una parte que corresponde a Andrés Manuel, pero también hay otra parte de un castigo impresionante a los partidos. En la elección federal, Andrés Manuel está ganando con el 53% a nivel nacional, pero en Baja California lo está haciendo con el 63 o 64%, esos pequeños matices deben contabilizarse porque corremos un riesgo, irnos a “la ola Andrés Manuel”, hay un montón de culpa local para estos temas.



¿Influirá los resultados de este domingo en las elecciones de 2019 en BC?

GA: Por supuesto que van a influir, va a seguir la misma línea de votar por Morena o por los allegados a Morena, y yo sí creo que va a afectar, nuestro Estado pidió dramáticamente un cambio de gobierno total, y por supuesto que las elecciones locales también van a seguir el mismo ejemplo.



RQ: Coincido totalmente, Andrés Manuel toma protesta el 1 de diciembre de 2018, para ese entonces ya habrá empezado el proceso electoral de 2019, para el día de la elección va a seguir esta etapa de luna de miel del gobierno morenista, entonces muy probablemente esta ola va a seguir y es muy probable que gane alcaldías, gubernaturas, Congreso, habrá que ver quiénes serán los candidatos.



MG: Tendría que pasar algo muy drástico para que algo diferente sucediera, coincido, esto se va a tornar Morena, nunca he creído que deba haber un gobierno absolutorio, debe ser una división de poderes de partidos, no creo tampoco en los minipartidos, debe haber dos o tres partidos con lo mucho y se acabó, y esos tres partidos deben hacer acuerdo, pero también deben de diferir cuando se tenga que diferir, entonces no creo que vaya a ser un cambio absoluto.



PA: Lo único que importa para 2019 es qué va a decir nuestro senador electo, Jaime Bonilla y el partido que representa, en este caso Morena, hablando del caso estatal; y en el caso local, el factor Leyzaola pudiera ser un movimiento para algunos puestos y a lo mejor para la Presidencia Municipal de Tijuana. La elección del 2019 empezó anteayer, todos los actores ya están moviéndose para ello, le auguro muy muy malos resultados al PAN y al PRI por mucho que brinquen, lleven, traigan.