Instalarán 10 mil parquímetros con concesión

TIJUANA, Baja California(GH)

En la ciudad habrá un total de 10 mil parquímetros en los próximos años, esto a través de la concesión por 15 años que busca otorgar el Ayuntamiento de Tijuana a una empresa privada, con lo que estiman recaudar 200 millones de pesos anualmente.



El secretario de Gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero Díaz, dijo que el tema aprobado en Cabildo el pasado sábado tiene como objetivo dotar a la ciudad de una infraestructura tecnológica importante que a su vez permitirá generar mayores ingresos a las arcas municipales.



“Para poder actualizar esas zonas que no están cubiertas y actualizar los sistemas que permitan tener un control claro en cuanto a los ingresos y sobre todo que le permita un esquema en donde no le cueste al Ayuntamiento este proceso”, declaró.



El director de Recaudación Municipal, Juan Guerrero Mercado, informó que la actualmente la ciudad cuenta con 2 mil 500 parquímetros en tres puntos, Zona Centro, Río y Fiscal.



Dijo que estos cuentan con una tecnología vieja y obsoleta, siendo difícil para la actual administración darle mantenimiento debido a que las piezas no las pueden conseguir fácilmente, por lo que tomaron la decisión de la concesión.



Con esto pasarán de ingresar 18 millones de pesos anuales a 48 millones de pesos, esto solamente con la sustitución y una vez que sean instalados los nuevos en las zonas de Otay, Playas de Tijuana y Zona Este, podrán llegar hasta los 200 millones de pesos.



“Solamente teníamos dos alternativas, hacer la inversión propia como Ayuntamiento o concesionarlo; hicimos un análisis financiero, necesitaríamos hacer una inversión de 60 millones de pesos, pero no lo tenemos la capacidad de hacer esa inversión y tendríamos que buscar un endeudamiento”, declaró.



Mientras que con la concesión no tendrían que invertir un solo peso y además, generarían ganancias para el Municipio, aunque todavía no está lista la licitación, adelantaron que las ganancias se repartirán 60% la empresa y 40% el ayuntamiento.



“Financieramente la concesión es la mejor opción, en el cual no se va endeudar y creo que de la mano con expertos podemos lograr que este proyecto sea en beneficio de la ciudad”, expresó.



Aseguró que la tarifa no aumentará, es decir, seguirá en 12 pesos por hora e inclusive, habrá seguridad para los usuarios, ya que en caso de algún robo o daño al automóvil, la empresa tendrá que hacerse responsable.



Además, afirmó que los 32 trabajadores que forman parte de la Dirección de Estacionómetros no se verán afectados, ya que serán reacomodados en otras áreas, debido a que la empresa ganadora se hará cargo del mantenimiento, supervisión, recaudación y seguridad de los nuevos parquímetros.