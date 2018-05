Desmontan lienzo charro de Rosarito para evento de destrucción de carros

ROSARITO, Baja California(GH)

Las barras de metal que forman parte de la manga del lienzo charro de Rosarito, fueron desmontadas y retiradas del lugar para que en este sitio se realice un evento de destrucción de carros.



El espacio fue rentado a un costo de 5 mil pesos al organizador del evento de la empresa llamada “Cardona Entertaiment”, explicó el director del Instituto Municipal del Deporte (Imder), Jesús González, esto a petición del DIF Municipal, ya que una parte de los ingresos del evento serán donados a este organismo.



El funcionario afirmó que el compromiso de la empresa es retornar las barras a su lugar y dejar el ruedo en buenas condiciones.



Rancheros externaron su preocupación por las condiciones en las que podría quedar el ruedo al someterse al rodaje de las llantas de los carros que participarán en el evento y lo costoso que sería su reparación, para realizar eventos ecuestres con seguridad.



González Gastélum, dijo al respecto que hay un contrato donde la empresa se compromete a dejar las instalaciones en buen estado y aseguró que no ha dado las instalaciones en concesión a la empresa.



Reconoció que no hay un reglamento interno en exclusivo que rija al lienzo charro, pero consideró que no ve mal que se hagan este tipo de eventos, pese a las modificaciones que se requieren para ello.



El lienzo charro, fue inaugurado en junio del 2015, con la promesa de que en este recinto se realizarían eventos deportivos y de competencias internacionales de charrería, pero a la fecha poco ha sido el uso que se le ha dado a los más de 21 millones de pesos que se utilizaron en su construcción.