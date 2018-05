Aprueba Cabildo apoyo por 3 mdp a organismos de desarrollo económico

TIJUANA, Baja California(GH)

El cabildo aprobó por mayoría un apoyo de 3 millones de pesos a organizaciones no gubernamentales que promuevan el desarrollo económico de Tijuana por parte de Sedeco que según regidores que votaron a favor dio de baja ese presupuesto de otros subsidios.



De los quince votantes, tres se abstuvieron del dictamen 135/2018.



Uno de ellos fue el regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez argumentando que Fideicomisos y Fondos Tijuana ya tiene destinado 11 millones de pesos para tal efecto.



Durante la sesión 26 del Cabildo, el regidor se refirió a que se está "reaperturando" algo que en pasadas administraciones se había erradicado, el facultar al secretario de poder suscribir cheques de apoyo directo a las cámaras, pues para eso está remitido el comité técnico del fideicomiso a través de la presentación de proyectos y evaluación de cinco integrantes.



"No queremos que se condicione a las cámaras para que a cambio de apoyos políticos se les dé o se les niegue un apoyo a determinado evento, yo no quisiera pensar que estos 3 millones son para un proyecto de una sola cámara, entiendo que las letras del Cerro Colorado las van a pagar los empresarios y en ese tenor, así se ha comprometido la cámara para que el recurso no venga del ayuntamiento", comentó.



La regidora Myrna González Medina respondió con la aclaración de que dicho presupuesto ya estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que no hay ningún ingreso extra. Por su parte, la regidora presidenta de la Comisión de Hacienda mencionó esos 3 millones de pesos no se podían usar por un error en la partida de Sedeco y recordó que es parte de los recursos propios generados por el programa Cruce Ágil.



"Estaremos muy atentos de que todos los apoyos pasen a través de una mesa para que no se utilicen con fines de políticos, porque estamos para atender a la ciudadanía", explicó.



Incentivos a policías

En la aprobación del dictamen 135/2018 por la mayoría del cabildo también venía en el contenido el otorgamiento de un millón de pesos para incentivar la conducta de los elementos policiales activos.



El regidor Rodríguez Monárrez comenzó con el debate explicando que a pesar de que está de acuerdo con el incentivo, el director de la policía no supo documentar cual será el proceso para dar dichos incentivos a los elementos. Por lo que recomendó que el proceso sea establecer una recompensa por ciertos criminales y que los policías que logren la captura puedan tener la recompensa. Además recordó que durante esta administración se ha aumentado más de mil millones de pesos a la seguridad pública.