Difieren regidores y Alcalde sobre video-vigilancia

TIJUANA, Baja California(GH)

Con un voto en contra y cuatro a favor, fue aprobado en la Comisión de Hacienda el proyecto para instalar más de 100 cámaras de vigilancia en las instalaciones de Palacio Municipal con un costo de 759 mil pesos.



El regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez aclaró que el punto debe pasar por Cabildo primero para que sea instalado el equipo, sin embargo, consideró que la información proporcionada por la Dirección de Informática no era precisa para su aprobación en la mencionada comisión.



“Nos dijeron que era un sistema de circuito cerrado que iba a comprarse, también se nos informó que no tenían en ese momento el costo unitario por cámaras, entonces apelando que la información estaba incompleta yo le pedí a los regidores que votaran en contra, porque no estaba entregando la cotización de los proveedores”, declaró.



La instalación se haría en Tesorería Municipal, Presidencia Municipal, en Oficialía Mayor y en el área de Regidores, situación que consideró puede ser para vigilar el actuar de ellos.



“Prácticamente pretenden convertir los distintos niveles del Palacio en una zona completamente monitoreada, entonces la duda es si es para temas de seguridad pública o tiene otro fin político”, expresó.



El regidor independiente Roberto Quijano Sosa se declaró en contra de la medida, al asegurar que es más importante instalar dichos artefactos en las calles de la ciudad ante los altos índices de robos y homicidios que se viven.



Espera que la futura instalación sea con el objetivo de la seguridad de los usuarios y de las personas que ahí trabajan y no sea un acto “perverso” para vigilarlos.



Lo oficial

El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro dijo que las cámaras hasta donde el sabe son para el área de Atención Ciudadana y no de regidores como se ha comentado.



“Yo tengo entendido que esas cámaras se están adquiriendo dentro del programa de Atención Ciudadana, es decir, en protección de los derechos humanos de la personas, ya no podrá alguien venir a decir, me atendieron mal y ahí está”, puntualizó.