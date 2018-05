Preocupa seguridad a aspirantes en Distrito 04

TIJUANA, Baja California(GH)

Una de las principales problemáticas a resolver en las colonias que comprenden el Distrito 04 es la inseguridad, por lo que se deben reforzar las políticas en la materia, coincidieron dos de los cinco aspirantes a diputados federales por esa demarcación.



Este jueves los candidatos Ricardo Magaña Mosqueda y Mario Valerio Hernández, de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, respectivamente, participaron en el foro electoral 2018 organizado por periódico Frontera.



Magaña Mosqueda señaló la necesidad de un análisis y una reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) especialmente en la reclasificación de los delitos como la portación de arma, la cual, no se considera un delito grave en el actual código penal.



Otro tema que dijo es necesario revisar fue la razón por la que están siendo retiradas viviendas del Infonavit a la población, ya que estas al ser abandonadas generan inseguridad a sus alrededores.



Por su parte, Valerio Hernández consideró que dicha problemática se tiene que atacar desde una perspectiva de educación y prevención, por ejemplo, propone que no solamente haya escuela de tiempo completo en la primaria y secundaria sino también en las preparatorias al ser una etapa en la que pueden caer en la delincuencia y adicciones.



Además, aseguró que son necesarias las áreas verdes como lugares de esparcimiento y la creación de un centro recreativo de jóvenes en su demarcación.



Respecto a la Ley de Seguridad Interior, el panista reiteró la necesidad de reclasificar el actual código pena, ya que se culpa al Estado y municipios sobre la inseguridad cuando dijo que es un problema del centro de la República.



Su contrincante indicó que al ser un tema controversial deben de realizarse mesas de dialogo y analizarse a profundidad, al considerar que no es necesario que las fuerzas armadas estén al 100% en las calles.



Aunque se invitó a las tres candidatas restantes, Viancca Lizbeth Barreto González por el Partido Revolucionario Institucional, Socorro Irma Andaloza Gómez por la coalición Juntos Haremos Historia y Blanca Nidia Insunza Angulo de Nueva Alianza, estos decidieron no participar en el foro.



Enumere los tres principales problemas del Distrito 04 y cuales serian las propuestas para resolverlas.



Ricardo Magaña Mosqueda

Las principales necesidades de la comunidad es la seguridad, el abandono de las casas en los conjuntos habitacionales de interés social que genera mucha inseguridad, tenemos que hacer una reforma y una revisión a la ley de Infonavit a efecto de ver porque esta quintado tantas casas a los ciudadanos en la periferia de la ciudad, tenemos que también hacer un análisis y una reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) sobre todo reclasificación de los delitos, la portación de arma no está tipificado como delito grave, por eso salen los delincuentes, la impunidad está arriba de la ley, estoy seguro que vamos a ir a reformar este código que tuvo la oportunidad Peña Nieto y sus diputados para poderlo hacer.



Mario Valerio Hernández

Las necesidades que tiene la ciudadanía son demasiadas, principalmente la falta de escolarización de los jóvenes, la falta de un aula y sobre todo que tengan la necesidad básica, la alimentación, necesitamos que las personas tengan alimentación para poder tener una buena educación, tiene que ir de la mano.



También se necesitan las áreas verdes, un centro recreativo de jóvenes a nivel preparatoria que es la parte más vulnerable donde está la línea delgada de caer o no caer en temas sobre adicciones y con delincuencia, no solamente es tener una propuesta bonita y estructurada, sino saber identificarla y que la gente sienta que vamos con la intención completa de cambiar y de trabajar.



Siendo Baja California una de las entidades más afectadas por la violencia e inseguridad, considera que la Ley de Seguridad Interior, afectaría o beneficiaria al Estado y por que.



Ricardo Magaña Mosqueda

Yo les hablaba sobre la prevención del delito, va aunado a la pregunta, les decía que el Gobierno Federal nos dio en el 2016, 90 millones de pesos, hoy en el 2018, nos entregó 15 millones, ¿eso se nos hace justo? Necesitamos reclasificar el código penal en los delitos de alto impacto, entonces necesitamos terminar con la violencia que existe, tenemos que tipificar más delitos graves, la portación de arma, ellos van con la idea de cometer un asalto.



Mario Valerio Hernández

Si bien el tema de la Ley de Seguridad Interior se ha mantenido en una controversia, es por el hecho que los ciudadanos quieren algo más fuerte, que ejerza mano dura la autoridad, no necesitamos que nuestras fuerzas armadas se encuentran al 100% en las calles pero tampoco encuartelados, tienen desde un principio una orden para cuidar y resguardar nuestro País, eso se tiene que someter a una mesa de diálogo, tocarlo más y concientizar a las personas de que tenemos que confiar en nuestros servidores como policías y no tener las fuerzas armadas al 100% en las calles, la ley necesita ampliarse y trabajarse de mejor manera.



Cual seria su actuar como diputado federal en caso de que le toque formar parte de una bancada minoritaria.



Ricardo Magaña Mosqueda

Con mucha responsabilidad voy actuar a favor de la sociedad, emano de tres partidos en la coalición en este momento pero una vez que tu me des la oportunidad, seré el diputado tuyo, de la gente, que va ver los intereses tuyos y no de un gobierno.



La impunidad y la corrupción está aflorando en todos los gobiernos, sean rojos, azules, amarillos o naranjas, necesitamos fortalecer el sistema nacional anticorrupción, para ello yo propongo un registro nacional de personas y de empresas que comentan actos de corrupción que se enlisten y que no participen más en licitaciones o en asignaciones.



Mario Valerio Hernández

Principalmente lo que necesitamos es realizar conexiones con cada uno a pesar que pensemos de forma diferente, si bien lo han dicho, en esta ocasión en las elecciones se han unido diferentes partidos pero la ciudadanía sabe que la izquierda y la derecha no van de la mano.