Pronostican lluvias para fin de semana

TIJUANA, Baja California(GH)

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fin de semana se espera un descenso en las temperaturas de la región con probabilidades de lluvia.



Sin embargo, a partir del próximo lunes se registrará un nuevo aumento de la temperatura, por lo que se debe estar atento a los cambios de temperatura.



Los casos por golpe de calor no son comunes en esta ciudad, pero aun así la ciudadanía no debe bajar la guardia ante las altas temperaturas, afirmó Gustavo López Flores, subdirector de la Jurisdicción de Servicios para la Salud.



“Las principales recomendaciones son evitar permanecer por un tiempo excesivo en exteriores, e hidratarse constante y adecuadamente. En caso de que se deba realizar actividades en exterior, no deben olvidar hacer uso del bloqueador”, detalló.



Indicó que de igual manera se debe tomar precauciones a la hora de preparar alimentos y cuidar la preservación de estos.