Jueces y PGJE difieren por detenciones

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal se han duplicado los casos de reportes de robo de vehículo, manifestó el subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza.



Detalló que de 500 robos que se tenían al mes, ahora son cerca de mil, por lo cual es el principal problema que se tiene en la zona.

“Uno de los principales indicadores”, agregó, “es que actualmente no es un delito de prisión preventiva”.



Añadió que también se han presentado casos en que los detenidos son liberados porque el juez considera que la detención fue ilegal.



La razón, detalló el subprocurador, se debe a los diferentes criterios de los jueces de control, en algunos casos el juzgador considera que se violan los derechos de las personas cuando el policía que los detiene pide el número de serie.



“Respetamos el criterio del Poder Judicial pero, si hay que decirlo, no todos los jueces nos califican de ilegal la detención en ese sentido; tengo criterios encontrados en los que, por los mismos hechos, se califica de ilegal la detención por parte de un juzgador”, manifestó.



Caso de estadounidense

Un caso en el que algún juez ha considerado como ilegal la detención es el del estadounidense James Tyler Yaerger, quien fue sorprendido en flagrancia por oficiales de la Policía Federal mientras robaba un domicilio en San Antonio del Mar.



En la audiencia de vinculación a proceso, el juez dejó en libertad al ex militar porque consideró que su detención fue ilegal al no asignársele un perito traductor.



“Somos muy respetuosos con las decisiones del poder judicial, respetamos la decisión que se tomó aunque no la compartimos; incluso el asunto se va a apelar”, apuntó.