Prevén más conflictos de tránsito por condominios

TIJUANA, Baja California(GH)

La construcción de condominios verticales en zonas céntricas de la ciudad preocupa a tijuanenses que viven en sus alrededores, porque el tráfico que desde hace meses es característico de la ciudad se ha agudizado.



“La modernidad mal planeada muchas veces lleva al caos”, manifestó el vicepresidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (Cepibc), Gustavo Chacón Aubanel.



Consideró que las autoridades no contemplaron los problemas que podrían generar dichas edificaciones en colonias como la Chapultepec, Cacho, y Juárez.



“No necesito ser un experto ingeniero en urbanización para darme cuenta que nuestra ciudad no cuenta con las vías públicas, vías peatonales; si quieres salir a caminar hay áreas que ni siquiera banqueta tienen”, agregó.



El “boom” de los edificios habitacionales y otros de oficinas, dijo, suma alrededor de 17, entre ya construidos, en desarrollo y otros por comenzar.



Chacón Aubanel señaló que el fenómeno es bueno, porque la ciudad necesita la nueva imagen que se le está dando, pero enfatizó la importancia de estudios adecuados.



Explicó que las calles de las colonias Chapultepec y Cacho son muy cerradas, ya que escasamente caben dos carros en muchas partes.



“Si empiezas a levantar demasiados edificios aumentas la cantidad de autos que van a pasar por ahí, es por eso que la gente de la Chapultepec ya se unieron y dijeron: No más desarrollos, no más edificios”, comentó.



Las evaluaciones

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio Escárcega, declaró que están de acuerdo en que realicen las edificaciones verticales, pero siempre y cuando cuenten con los estudios adecuados.



“Todo mundo dice: Se va a saturar de edificios la zona, ¿qué es lo que se requiere?, que los estudios arrojen los resultados, tanto para modificar los sentidos o cuestiones viales, que estén lo más accesible para que no se vea que se saturan las zonas y que esté todo sincronizado la cuestión de los semáforos”, explicó.



Refirió que las inversiones son en beneficio de la ciudad, y que el sector genera alrededor de 12 mil empleos.



Las obras debieron cumplir con el dictamen de Uso de Suelo, añadió, para el cual se pide un Estudio de Impacto Urbano e Impacto vial, mismos que determinan la capacidad de movilidad.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, Alejandro Ricardo Lomelín, informó que en coordinación con los desarrolladores, buscarán crear alternativas de acceso porque lo que más colapsa es la limitante de las vialidades colindantes.



“Obviamente que eso puede provocar a lo mejor una inversión extraordinaria del desarrollador, pero creo que vale la pena considerar la tranquilidad de los vecinos en cuanto al desarrollo cercano o a la redonda”, indicó.



En lo que va de la administración, afirmó, no se ha aprobado la construcción de un nuevo condominio vertical.



Sin embargo, comentó que el desarrollo de edificios verticales es una necesidad que tiene la ciudad, entre otras razones porque no puede crecer para otro lado.