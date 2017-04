TIJUANA, Baja California(GH)

La segunda semifinal del VI Concurso de Coreografía 4x4 TJ Night convocado por el Centro Cultural Tijuana y la Compañía de Danza Lux Boreal tendrá lugar este martes 4 de abril, a las 20:00 horas, en Cine Tonalá.



Esta segunda noche de danza en otras sedes invadirá la terraza de este nuevo espacio cinematográfico con la participación de Mamoryless de Pita Zapot, de Tijuana; desde Puebla estará Jesús Ponce con Control quebrantado; Francisco Ciapara y Enrique Melgarejo, de la Ciudad de México, presentarán las propuestas Loudix y Ergmong y Hubiese querido llamarse también Fausto, respectivamente. De San Diego, California Betzi Roe & Manuel Alcántara ejecutarán How To Drive Cattle; G-A-M-E estará a cargo de Billy Vigo y Esther Landa, de Xalapa, ciudad de la que también llegan José Luis Vallejo y Jorge Córdoba con En doble sentido; Isabel Nares de Morelia con Estudio sobre la frialdad-Haiku 4//invierno.



Fue el pasado jueves 30 de marzo cuando dieron inicio las semifinales, en Rooftop Palominos, donde el público apreció las coreografías La ardilla parlanchina de Alejandro Salomón, Mili Jiménez y Paulina Villalba, de Mexicali; Cuervo, de verónica Santiago y Viktor de la Fuente, de Oceanside, California; Lapislázuli de Camila Chávez, Aldo Bejarano y Renata Monteón, de Tijuana; Secretos cotidianos de la tijuanense Martha Bonilla; Metum, de Camila Chávez, de Tijuana; y Lost in Taslation de Rosa Rodríguez & Joey Navarrete de Inland Empire, California.



Este VI Concurso de Coreografía 4x4 TJ Night incluye en su programación 22 propuestas coreográficas de las cuales surgirán aquellas que se disputen los primeros lugares en la Gran Final a realizarse el 8 de abril a las 20:00 horas en el Vestíbulo de El Cubo en el Centro Cultural Tijuana, no sin antes realizar la tercera semifinal el jueves 6 de abril, a las 20:00 horas, en BCB Tasting Room, ubicado en avenida Orizaba #10335 fraccionamiento Neidhart.



En este tercera semifinal se presentarán Raúl Osuna con Presente, de Tijuana; Lolo & Ringo con Tlathiu Maza, de la Ciudad de México y de ahí también estarán Eunice Serrano y Esteban Hernández con Seis miradas; de Mazatlán participará Daniel Marín con Palabras de amor; de Hermosillo El nudo de la obsolencia de Daniela Urías y Marlene Coronel; Rebeca González y Brenda Palacios con Ana-Mía desde Cuernavaca; y Erika Méndez con El diagrama del mago de la Ciudad de México.



Aunque la entrada es libre, el ingreso de menores de edad queda sujeto a las políticas de cada sede. Cine Tonalá está ubicado en el #1317 de la avenida Revolución entre 6ª y 7ª, Zona Centro.