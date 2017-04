Abren procedimiento contra ex secretario de Gobierno municipal

TIJUANA, Baja California(GH)

“Más que tranquilo”, dijo sentirse el ex secretario de Gobierno municipal, Carlos Mejía López, ante el procedimiento administrativo que inició la Sindicatura Procuradora, al detectar que incurrió en el incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California.



Ayer el ex funcionario acudió a las oficias de la Sindicatura para solicitar el expediente para poder entregar las pruebas el próximo martes 11 de abril, día en que fue citado para rendir su declaración.



“Ese día voy a ofrecer las pruebas pertinentes con las que acreditaremos en que no ocurrimos en ninguna omisión conforme a la ley de los servidores públicos”, aseguró.



Reconoció que algunos documentos de la última sesión de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana no fueron firmados pero esto se debe a que al día siguiente estaban organizándose para participar en la toma de cambio de gobierno.



Calificó el procedimiento como arbitrario, fuera de la legalidad, violatorio a la constitución, y a sus derechos humanos, situación que acreditarán en su momento.



“Me llama mucho la atención que la semana pasada haya habido una gran preocupación e intereses por la Sindicatura por mandar un boletín para darle a conocer a la ciudadanía sobre el procedimiento administrativo”, expresó.



Esto debido a que él acudió el pasado lunes 13 de febrero para ver si había alguna posible inconsistencia para revisar en los documentos de la entrega-recepción pero fue ignorada su petición.



Inclusive reveló que 54 días después de tomar posesión la presente administración, le fueron enviados documentos para que los firmara pero al no ser servidor público no podía hacerlo ya que podría caer en violaciones.



“No quiero verlo como un ataque personal, creo que el objetivo fue hacer escarnio de mi persona, afortunadamente conozco de leyes”, concluyó.