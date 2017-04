Hay denuncia por el bloqueo en el Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

Una denuncia penal contra quien resulte responsable por el bloqueo del edificio del Congreso del Estado fue presentada y ratificada por la mesa directiva que preside el diputado Ignacio García Dworak.



Tras romper el diálogo entre ambos flancos, se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por parte de la 22 legislatura.



García Dworak informó que el martes realizarán la Junta de Coordinación Política donde analizarán las acciones a tomar.



“Todas las opciones legales están abiertas, no se descarta el desalojo pero es lo menos que queremos, el desalojo por medio de la fuerza pública”, explicó el presidente del Congreso.



León Fierro, uno de los voceros del movimiento, anunció que el grupo de Mexicali Consciente que encabeza los docentes Daniel Solorio Ramírez y Milton Castellanos Gout podría fungir como mediadores.



El objetivo es reanudar el diálogo, al interior de la sala de Mujeres Forjadoras sin liberar por completo el edificio, donde los docentes medien entre diputados y manifestantes.



El tema toral que piden analizar, es la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privado porque consideran desfalcaría y endeudarían las finanzas de la entidad.



Antecedentes



El pasado lunes 27 de marzo, el grupo de Mexicali Resiste se atribuyó el bloqueo de todos los accesos, limitación del personal y diputados al inmueble.



Por la tarde del mismo día, los manifestantes pidieron fecha y hora para reanudar la mesa de negociación, y el diputado presidente solicitó la liberación del edificio.



El martes 28 de marzo se rompió el diálogo entre los manifestantes con el presidente del Congreso, al no llegar a un acuerdo de liberar el edificio y reanudar las negociaciones del pliego petitorio.



Un día después se presentó la denuncia de hechos contra los manifestantes.



Desde ese momento a la fecha, no ha habido ningún nuevo acercamiento entre ambas partes.