Sancionarán a quienes ignoren indicaciones de un salvavidas

TIJUANA, Baja California(GH)

Las personas que hagan caso omiso a una indicación de un salvavidas como ingresar a nadar a las presas serán puestas a disposición del juez municipal.



Lo anterior fue declarado por el titular de la Dirección de Bomberos de Tijuana, Carlos Gopar Uribe, quien señaló que las presas no son lugares aptos para nadar.



“Estamos pensando hacer hoy en día por órdenes del secretario de Seguridad Pública, Marco Sotomayor Amezcua, es que las personas que hagan caso omiso a una indicación de un salvavidas se va a poner a disposición del juez municipal”, manifestó.



Durante el periodo vacacional de Semana Santa, del 13 al 16 de abril habrá vigilancia en la presa El Carrizo, que constará de salvavidas, dos lanchas y personal que cuenta con entrenamiento para atender una lesión de primera mano.



Aclaró su presencia no es para alentar que la ciudadanía acuda a estos lugares sino para evitar ingresen al agua para nadar al no ser lugares seguros para dicha actividad.



“Tardamos más en decirles que se salgan que cuando la lancha va dando la vuelta, la gente ya se volvió a meter”, dijo.



Consideró que es falta de cultura y conocimiento de la población lo que le hace creer que puede ingresar; al ser aguas fangosas con muchas ramas ha generado un sinnúmero de pérdidas de vidas.



Además, como año con año, llevarán a cabo un operativo en el Malecón de Playas de Tijuana con vigilancia permanente desde la malla perimetral hasta El Vigía, debido a que en el periodo vacacional puede haber una afluencia de entre 8 a 10 mil personas.



En esta época los salvavidas pueden realizar entre 4 y 10 rescates los fines de semana y cerca de 7 mil prevenciones, por lo que invitó a la población a que se acerque con el personal para saber sobre las corrientes y el mejor lugar para pasar un agradable rato familiar.