Alumnos de UABC harán más protestas

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes en contra del cobro de las tarifas del transporte público no autorizadas harán una manifestación pacífica el jueves en el puente peatonal de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana.



Así lo informó Yarazeth Ocava, una de las integrantes de este movimiento, quien dijo que desde diciembre pasado el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa de campaña: No cobrar el transporte público a los estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.



“Estamos cansados de la tarifa irregular que se ha estado presentando desde diciembre del año pasado. Lo que los transportistas nos dicen es ‘me vale’, ‘no me interesa’, ‘ve con mi jefe’, ‘a nosotros nos piden que cobremos esa cantidad’”, denunció.