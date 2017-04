Opera el SITT con pérdidas; podría dejar de funcionar

TIJUANA, Baja California(GH)

A cinco meses de haber arrancado el Sistema Integral del Transporte de Tijuana (SITT), este podría parar ya que se mantiene en “números rojos” y enfrenta dificultades para pagar el combustible y la nómina.



Lo anterior fue declarado por el secretario general del SITT, Arturo Aguirre González, quien aseguró que el problema se debe a la falta de instalación del equipo de cobro electrónico.



Indicó que existe el apoyo de la administración municipal, sin embargo necesitan de forma inmediata la instalación de la fibra óptica para que la empresa del cobro pueda operar las máquinas de cobro.



“Si tú te vas ahorita a una estación te puedes meter y nadie te supervisa si pagas o no; mucha gente se está paseando en el camión sin pagar, y esa es una pérdida económica”, expresó.



También falta gente que vigile las terminales y estaciones, añadió, tema que aún sigue sin resolverse.



En general no han llegado ni al 10% de la meta que se tenía para la Ruta Troncal, que era mover 120 mil ciudadanos diariamente pero la cifra actual apenas supera los 10 mil.



Al no contar con subsidios para sufragar los gastos presentan problemas de dinero, detalló que cada camión gasta de mil 500 a 2 mil litros de diésel y los choferes les cuestan 10 mil pesos cada uno al mes y hay cerca de 88 trabajadores de volante.



“No tenemos con qué pagar el combustible porque no se ha terminado de instalar todo el sistema, el otro Ayuntamiento prometió que se iban a liberar las rutas, situación que no se ha dado, sigue habiendo mucho taxi”, expresó.



Arturo Aguirre González

Secretario del SITT