No se presentó reporte de 100 días: Coparmex

ENSENADA, Baja California(GH)

A tres semanas de que se cumplan los primeros 100 días de la administración del presidente municipal Marco Novelo Osuna, el presidente de Coparmex indicó que no se les ha presentado los resultados o avances del proyecto del alcalde.



Jorge Nava Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ensenada, dijo que no se puede evaluar porque no se presentó el reporte.



“Nos presentó un programa de 100 días donde nos dijo qué iba a hacer”, señaló.



Nava Jiménez recordó que se le solicitó al alcalde, desde que era candidato a la presidencia municipal, un plan estratégico de reestructuración financiera, pues existe un déficit financiero de 600 millones de pesos.



Agregó que la administración anunció que habían encontrada la forma de reducir 100 millones de pesos en costos e incrementar esa misma cantidad en sus ingresos, aunque aún quedan 400 millones de pesos de diferencia.



“No hemos recibido más información acerca de cómo van a reestructurar la administración municipal para que ya no estemos pidiendo prestado a los bancos”, señaló.



Por otro lado, dijo que han visto disposición y voluntad de parte del equipo de la presidencia municipal para trabajar por la ciudad, aunque lo que falta son recursos económicos.



Indicó que se han encontrado recursos para bacheo, programas de medio ambiente y digitalización de trámites, pero falta solucionar el problema de la nómina.



“No vamos a encontrar recurso alguno que nos alcance si no nos administramos adecuadamente, si no definimos cuál es el nivel adecuado del personal que necesitamos para administrar el municipio”, finalizó.