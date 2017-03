Será show de voces y con sinfónica

TIJUANA, Baja California(GH)

Este sábado El Foro será escenario para la primera presentación del concierto Voces Divinas, sinfónico, que reúne a tres mujeres consideradas grandes representantes de la música: María del Sol, Rocío Banquells y Ana Cirré.



Combinando el repertorio de cada una, prometen que la velada de hoy será única, pues coincide que es la primera vez que las tres divas se presentan en un concierto de esta magnitud.



“Agradecemos al productor de este espectáculo por elegir a Tijuana, para iniciar con este proyecto que es maravillo por permitir la suma de nuestros talentos. Estamos en un época de sumar, aunque no muchos compañeros se prestan”, expresó la cantante María del Sol.



La presencia de una Orquesta Sinfónica integrada por 40 elementos, en su mayoría músicos de la región, será la gran diferencia que este espectáculo ofrecerá a los seguidores de estas tres grandes figuras de la música.



Las tres cantantes coincidieron en sentirse orgullosas de compartir escenario, despaldadas por el novedoso espectáculo de combinar sus grandes éxitos con una Orquesta Sinfónica.



“Me siento afortunada de estrenar este proyecto tan hermoso en una ciudad como Tijuana, en compañía de entrañables amigas y extraordinarias cantantes como lo son Ana y María”, expresó Rocío Banquells.



La cantante reiteró que será este sábado cuando se inaugure este proyecto, siendo los productores del mismo quienes eligieron esta ciudad para tal acontecimiento, el cual contará con una fuerte participación de talento local.



“Tendremos un repertorio variado, porque debemos cantar nuestros éxitos que siempre pide el público. Aunque también va a haber sorpresas, canciones que no hemos cantando antes y que rindan tributo a otros cantantes reconocidos”, explicó Ana Cirré.



Detalló que las tres tienen en común haber compartido escenario y proyecto con el cantante y compositor Armando Manzanero, así como la singularidad de sus voces y el sentirse cercanas entre sí.



Se estima que el concierto tenga una duración aproximada de 1 hora con 30 minutos, el cual no solo será compartido con los integrantes de la orquesta, será la cantante de boleros Bethania Zetta la encargada de abrir este evento.



Al detalle:

Espectáculo: Voces Divinas, sinfónica

Elenco: Rocío Banquells, María del Sol, Ana Cirré

Lugar: El Foro

Fecha: Sábado 4 de marzo

Hora: 21:00 horas

Boletos: Taquilla de El Foro