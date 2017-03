Temen largo proceso vecinos en Valle Sur por casas hundidas

TIJUANA, Baja California(GH)

"Uno con mucho sacrificio junta su dinero y compra las casas, y nosotros no necesitamos de instancias gubernamentales para pagar, y nosotros sí, para que nos regresen, para que nos paguen el daño tenemos que demandar, no es pareja la situación", declaró Jorge Elenes Valdez, residente de Valle Sur.



Su casa es una de las 17 que desde el martes fueron desalojadas por un hundimiento de al menos un metro y medio que inició a presentarse la semana pasada, y continúa.



"No hay comunicación con los dueños, ni con empleados, nos tienen aquí como dice el dicho: Nos está cargando el payaso...Vino un geólogo que contrató la empresa, aquí están las marcas donde sacaron las muestras, hasta ahí nada más", manifestó.



El motivo de deslizamiento, afirmó, es la construcción de un nuevo fraccionamiento a un costado.



"La razón ya la sabemos, pero se van a defender, pero ya nos la sabemos, que le van echar la culpa a otras personas. Como inquilinos de aquí ya sabemos de dónde viene la falla, de la humedad de allá arriba, donde empezaron a construir el otro fraccionamiento", dijo.



El fraccionamiento Valle Sur tiene aproximadamente diez años de antigüedad, y no ha sido entregado al Ayuntamiento.